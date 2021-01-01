عميد سياسة واقتصاد القاهرة: تخصيص عيادة لتلقي لقاح كورونا بالكلية

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كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن خطة الكلية فى تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا.





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وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، أن جامعة القاهرة وفرت عددا من النقاط التى يتوافر فيها لقاح كورونا ومن ضمن هذه النقاط كلية سياسة واقتصاد وعيادة الكلية كما يوجد قاعات مخصصة لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتطعيم وذلك بخلاف مستشفى قصر العينى.وتوجه “السعيد” بالشكر إلى جامعة القاهرة على هذا الأمر والذى جاء فى وقت مهم قبل بداية الدراسة خاصة النظام الجديد التى تصبح فيها الدراسة وجها لوجه.وكان قد صرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد والإدارات المعنية، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء و وزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف.وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.وأشار الدكتور محمود علم الدين، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بجوار بوابات الحرم الجامعي؛ حيث يتم توجيه الطلاب غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح.