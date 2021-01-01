منح لدراسة الماجستير في روما.. تعرف على تفاصيل التقديم



منح لدراسة الماجستير في روما منح لدراسة الماجستير في روما





أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى بروما بأن جامعة IULM فى روما بفتح باب التقدم للتسجيل على 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير المستوى الأول ( سنة واحدة) العام الأكاديمى2021/2022 فى مجال اللغات والثقافات الشرقية.



وأوضحت أن آخر موعد للتقديم: 25 نوفمبر2021 ، و للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد: https://gotomaster.iulm.com/masters/milco

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وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.txtالتعليم العالي: إسهام بارز لعلماء مصر في النشر الدولي لبحوث كورونا.. ونواب: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى.. ونحتاج إلى عمل أبحاث أخرى فى مختلف المجالاتtxtنائب وزير التعليم: القضاء أنصف معلم الدقهلية المعتدى عليه وأعاد هيبتهتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول بدء الإعلان عن البرنامج التدريبي لأطباء مستشفيات الجامعات المصرية فى مجال زراعة وجراحة الكبد بباريس، طبقاً للإتفاقية الموقعة مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا، ووفقاً لشروط قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.وأفاد التقرير بأن التخصصات المتاحة للبرنامج التدريبي في مجالات (زراعة الكبد- جراحات الجهاز الهضمى والكبد - أمراض الكبد والجهاز الهضمى).وأوضح التقرير أن أنواع التدريب تتمثل في الآتي :- تدريب مساعد Stragiaire associe، والذى يتسلم فيه المتدرب عمله بالقسم المقبول به لمدة 6 أشهر، ويحق له التعامل مع المرضى ويكون له مهام محددة ، ويشترط للقبول بهذا النوع من التدريب التقدم من خلال موقع إدارة المستشفيات، واستكمال الملف وعمل طلب التحاق قبل الخامس عشر من يناير 2022 على أن يكون البدء بالعمل إذا تم الاختيار فى نوفمبر من نفس العام ( www.cmhp.fr).- متدرب مراقب Stage observation ومدته شهرين فقط بحد أقصى ثلاثة متدربين فى السنة.- متدرب باحث فى الأبحاث السريرية Stage de medicine de recherché Clinique ومدة التدريب عامين حسب المشروع البحثى.وأشار التقرير إلى أن التدريب سيكون بمركز الكبد والقنوات المرارية بمستشفى بول بروس باريس Centre hepato-biliaire, Paul Brousse Hospital .وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، من خلال تقديم الدارسين ملفاتهم للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان الكائن ( 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهرة ـ الدور الرابع ) لفحصها، والتأكد من إستيفاء كافة الشروط.