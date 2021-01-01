بدأت مديرية الصحة باسيوط اليوم الأحد حملة تطعيم طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين "15- 18"، بلقاح فايزر وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم.
وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الفرق الصحية تجوب جامعتي أسيوط والأزهر والمناطق المختلفة لتطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشى فيروس كورونا فى الأماكن الحيوية أو الأماكن التى يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على توفير فرق طبية متنقلة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة لتطعيم الطلاب داخل المدارس بلقاح فايزر.
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التعليقات على إنطلاق حملة تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا في أسيوط
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