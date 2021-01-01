إنطلاق حملة تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا في أسيوط



إنطلاق حملة تطعيم طلاب المدارس إنطلاق حملة تطعيم طلاب المدارس



بدأت مديرية الصحة باسيوط اليوم الأحد حملة تطعيم طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين "15- 18"، بلقاح فايزر وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الفرق الصحية تجوب جامعتي أسيوط والأزهر والمناطق المختلفة لتطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشى فيروس كورونا فى الأماكن الحيوية أو الأماكن التى يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين.



وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على توفير فرق طبية متنقلة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة لتطعيم الطلاب داخل المدارس بلقاح فايزر.

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وأوضحت الدكتورة هالة حمدي مديرة الإدارة الصحية شرق أسيوط، ان الفرق الصحية تجوب المدارس لتطعيم الطلاب وذلك بعد عمل حصر لإعداد الطلاب داخل المدارس وتوفير الطعوم؛ مشيرة إلى استهداف 6 آلاف و649 طالب وطالبة داخل 17 مدرسة و 4 معاهد أزهرية بعدد 949 طالبًا داخل نطاق إدارة شرق الصحية.وأشارت مديرة الإدارة الصحية شرق أسيوط، إلى تدريب الفرق الصحية والعمل على مراجعة كافة بيانات الطالب والتسجيل على موقع وزارة الصحة بعدها يجرى تطعيم الطالب باللقاح وإعطائه شهادة معتمدة بعد تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني.