خالد الجندي: كيف يحتاج المسلم لعلاج نفسي مع وجود القرآن الكريم.. فيديو

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الشيخ خالد الجندي

طالب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسر المصرية أهمية عودة القرآن إلى البيوت، قال تعالى وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن القرآن الكريم ذكر وفي سورة يس، يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، موضحا أن الله حاضر في كل لحظة سبحانه وتعالى، وفي حضرة الله يقول اذكروني اذكركم فالذكر تشريف لك، وشرفت نفسك في مجلس الذكر الأعظم عند رب العالمين، والمولى يعطك ثواب الذكر .

وتابع: اسمك يتردد بين الملائكة، وعندما تسمع آيات القرآن تدخل في حالة من حالات الوجد والهيام والراحة والطمأنينة كيف لمسلم يحتاج علاج نفسي مع وجود القران الكريم، جربوه وعملوه لأولادكم، لماذا اختفت ظاهرة التحلق حول الذكر أو قراءة القرآن في البيوت، شياطين الإنس والجن ظهرت مع غياب القران فظهرت المشاكل.

وأكمل الشيخ خالد الجندي : نعود أولادنا على القراءة في كتاب الله ، وحلقة للذكر، والأسرة تجتمع مرة أخرى على الذكر ولسماع القرآن، الغياب عن الذكر يعمل مشاكل كبيرة.

المصدر: elbalad

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