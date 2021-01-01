دعاء التحصين.. للعيش في كنف الله ورسوله



دعاء التحصين دعاء التحصين

دعاء التحصين .. الرسول صلى الله عليه وسلم، حث المسلمين على أن يكونوا دائمي الدعاء، حتى في أشد المصائب، وذلك لأن الدعاء يغير من القدر الذي يصيب الإنسان، ويخفف شدته، ويجعل الإنسان مستسلمًا لأمر الله، دعاء التحصين اليومي ، من الأدعية التي يجب أن يحرص عليها المسلم خلال يومه، لتحصين نفسه ومن يحب من كل مكروه، فالدعاء من أحب العبادات إلى الله عز وجل، ويجب أن يحرص المسلم على الدعاء في كل الأوقات، وهناك فضل عظيم للدعاء، فيمنح للمسلم الشعور بأنه في معية الله عز وجل، كما يمنحه الشعور بالارتياح النفسي والاطمئنان، لذلك يجب أن يحرص الإنسان على الدعاء، ليحقق الله أمنيه، و يقضي له حوائجه، لذا يدقم صدى البلد دعاء التحصين اليومي .







دعاء التحصين يجعلك تعيش فى كنف الله ورسوله



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(( اللهم انا نسالك وقد دخلنا فى كنفك وقد دخلنا فى كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنف القرأن العظيم وكنف بسم الله الرحمن الرحيم ان تحصنا من كل مكروها وسوء يصل الينا من أحد وان تجنبناً يا مولانا ظلام الجهل وان تجلعنا ياربنا فى أنوار العلم، اللهم انا نسألك ان تفتح لنا كل أبواب الرشد وتغلق علينا كل أبواب الضلال وان تجعلنا ياربنا من اهل الهداية، تحصنا بحصنك الذي لا يضام ودخلنا فى أمانك فحافظ علينا يا علام واجعلنا من أهل الإيمان على الدوام يارحمن ياكريم يا ودود يارب العالمين )).دعاء التحصين اليوميتحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي هو حسبي، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.دعاء السيدة عائشة.. واظب عليه كل يوم ييسر أمرك ويفرج همك8 كلمات بها سر عجيب فى تيسير الزواج والرزقحصنك نفسك كل يوم الصبح بهذا الدعاءتقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات 3 مراتثم تقرأ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .أعلم أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علمًا وأحصى كل شئ عددا .اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسي .اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر فما فيه .أدعية التحصين والحفظ اليومي- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.-اللهم أحْيِني على سُنة نبيك، وتوفَّني على ملّته وأعذني من مضلات الفتن.-اللهم اهدِني فيمَن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنّه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.-أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.دعاء سيدنا الخضر لـ كشف الكروب و الإبتلاءاتكلمتان إذا رددتهما كأنك تصدقت بجبل من ذهب .. تعرف عليهماأدعية للحفظ من الشرور والمكائد- بسم الله خير الأسماء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء باسم الله افتتحت و بالله ختمت و به آمنت باسم الله أصبحت وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحدًا -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني.- بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي ، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ، اجعلني في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم ، اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي.- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أوعلمته أحدا من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي.-يا لطيف قد حرت في أمري فتدبرني بخفي لطفك ولطيف صنعك في جميع أموري وما أعانيه أستعنت بك في كشف كل غمة فيسر لي بلطفك كل عسير أن تيسير العسير عليك يسير اللهم واجعل لي سورًا من لطفك يحول بيني وبين ما يؤذيني ومن يعتد علي.أدعية التحصين والحفظ اليومي- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.-أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.-اللهم أحْيِني على سُنة نبيك، وتوفَّني على ملّته وأعذني من مضلات الفتن.-اللهم اهدِني فيمَن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنّه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.أذكار التحصينأولًا:- «بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» ثلاث مرَّات إذا أصبح العبد وأمسى. [سنن أبي داود].ثانيًا: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» ثلاث مرَّات إذا أمسى. [صحيح مسلم].ثالثًا: قراءة سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس ثلاث مرَّات إذا أصبح وأمسى. [سنن أبي داود].رابعًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي» مرَّة واحدة إذا أصبح العبد وأمسى. [الأدب المفرد]خامسًا: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ البرصِ والجنونِ والجذامِ ومن سيِّئِ الأسقامِ» [سنن النسائي].دعاء الاستعاذة من الأمراضروي عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما: لمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يَدَعُ هَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». رواه أبو داودَ وابنُ ماجَه.شرح الحديث:«اليقين»: هو الأمر الثابت الذي لا شك يخالجه، و«العفو»: التجاوز عن الذنب: وترك العقاب عليه، و«العافية»: هي كلمة جامعة في تأمين اللَّه تعالى للعبد، ودفاع عنه كل نقمة، ومحنة، وشرٍّ وبلاء، والسلامة من الأسقام، والبلايا، وهي الصحة ضد المرض.وهذا الدعاء المبارك الجليل القدر فيه أجلّ المطالب، وأهم المقاصد التي يتمنّاها كل عبد في دينه، ودنياه، وآخرته، ففيها سؤال اللَّه تبارك وتعالى السلامة، والوقاية من كل الشرور، بكل أنواعها الظاهرة والباطنة، الجليّة والخفيّة، فإن السلامة والحفظ مبتغى كل الخلائق، في هذه المعمورة، وخاصة عباد اللَّه تبارك وتعالى المؤمنين.ولهذا كانت هذه الدعوة وما تتضمنه من مقاصد عظيمة عزيزة وجليلة عند الشارع الحكيم، في قوله، وأمره، وفعله، ولما كانت الآفات والبلايا منها ظاهرة، كأمراض البدن، وعلله الحسية، ومنها باطنة معنوية كآفات القلب، قُدِّم سؤال السلامة في أهمّ أنواعه، وهو القلب: «اللَّهم إني أسألك اليقين»، وهو تمام العلم وكماله، وهو المنافي للشك والريب، فهذا سؤالٌ لِأَعلى درجات الإيمان، الذي عليه الفلاح في الدنيا والآخرة.وقوله: «والعفو والعافية في الدنيا والآخرة»: جمع بين عافيتي الدين والدنيا؛ لأنه لا غنى عنهما للعبد، فإن النجاة والفلاح منوطة بهما، فسؤال اللَّه تعالى «العفو»: يتضمّن سؤال اللَّه السلامة من الذنوب، وتبعاتها، ونتائجها، وآثارها، و«العافية»: هو طلب السلامة والوقاية من كل ما يضرُّ العبد في دينه ودنياه، من السقام والمصائب والمكاره والفتن والمحن.وسؤال اللَّه تعالى العافية «في الدنيا»: هو طلب السلامة والأمان من كل ما يضرّ العبد في دنياه، من المصائب والبلايا، والشدائد، والمكاره، وسؤال اللَّه تعالى العافية «في الآخرة»: هو طلب النجاة، والوقاية من أهوال الآخرة، وشدائدها، وكرباتها، وما فيها من العقوبات، بدءا من الاحتضار، وعذاب القبر، والفزع الأكبر، والصراط، والنجاة من أشد الأهوال، والعذاب بالنار، والعياذ باللَّه.وأما سؤاله صلى الله عليه وسلم العافية «للأهل»: فبوقايتهم من الفتن، وحمايتهم من البلايا والمحن، وأما في «المال»: فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة، أو نحو ذلك، فجمع في ذلك سؤال اللَّه الحفظ من جميع العوارض المؤذية، والأخطار المضرة.أعراض الإصابة بالحسدذكر بعض الرقاة الشرعيين بعض أعراض التي يشعر بها المحسود ومنهاأولًا: اعتزال الأهل والأصحاب بشكل مبالغ فيه.ثالثًا: البكاء والاختناق بدو ن أسباب.رابعًا: عدم اهتمام الشخص المصاب بالحسد بمظهره أمام أقرانه.خامسًا: الشخص المحسود يعاني دائما من عدم الاستقرار في أحواله إذ أنه دائم القلق بسبب اضطراب ظروفه الحياتية بشكل عام.سادسًا: يصاب بحالة من العدوانية في تعامله مع أقرانه.سابعًا: حدوث ثورة وغضب مستمر.ثامنًا: ازدياد الشكوى والقلق من عدة أشياء إلى جانب الإحساس ببعض الأوجاع.تاسعًا: الإحساس بعدم التوازن قد يصل إلى الإغماء.عاشرًا: الإحساس بأن الجسم تحت تأثير التخدير.الحادي عشر: فقدان الوزن بشكل بالغ وذلك بسبب انعدام الشهية.الثاني عشر: زيادة التثاؤب أثناء قراءة القرآن.الثالث عشر: صداع بالرأس.الرابع عشر: التعرق والتبول الزائد.الخامس عشر: إسهال شديد ومستمر.السادس عشر: ألم شديد بالبطن.السابع عشر: الاكتآب وقلة الكلام.الثامن عشر: المعاناة من بعض الأمراض النفسية كالجنون والوهم.