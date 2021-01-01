كشفت ميرنا صلاح خبيرة الإتيكيت، صفات الصداقة الناجحة موضحة أنه تم إجراء أبحاث في كل دول العالم للتعرف علي كيفية حدوث صداقة ناجحة".
وقالت ميرنا صلاح خلال حوارها مع حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” من الصعب أن نجد أصدقاء وهناك اختلاف في معدل الكفاءات بينهم ، يجب أن تكون الاهتمامات متشابهة بين الأصدقاء كي تنجح علاقة الصداقة بين الأفراد.
وأضافت ميرنا صلاح: "يجب أن يشبه الصديق صديقه في الكثير من الصفات كي تنجح علاقة الصداقة بينهما خاصة في السلوكيات والقيم والمعتقدات والكفاءات”.
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التعليقات على خبيرة اتيكيت تكشف عن سبل الصداقة الناجحة.. فيديو
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