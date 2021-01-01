خبيرة اتيكيت تكشف عن سبل الصداقة الناجحة.. فيديو

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الصداقة الناجحة

كشفت ميرنا صلاح خبيرة الإتيكيت، صفات الصداقة الناجحة موضحة أنه تم إجراء أبحاث في كل دول العالم للتعرف علي كيفية حدوث صداقة ناجحة".

وقالت ميرنا صلاح خلال حوارها مع حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” من الصعب أن نجد أصدقاء وهناك اختلاف في معدل الكفاءات بينهم ، يجب أن تكون الاهتمامات متشابهة بين الأصدقاء كي تنجح علاقة الصداقة بين الأفراد.

وأضافت ميرنا صلاح: "يجب أن يشبه الصديق صديقه في الكثير من الصفات كي تنجح علاقة الصداقة بينهما خاصة في السلوكيات والقيم والمعتقدات والكفاءات”.

وأكملت ميرنا صلاح:" هناك أصول للتعامل مع الأصدقاء ومنها كيفية احترام الصديق واحترام خصوصيته وعدم التدخل في حياة الصديق الشخصية إلا بناء على رغبة منه ".

المصدر: elbalad

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