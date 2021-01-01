شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

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صورة الخبر: الاعلامي أحمد شوبير
الاعلامي أحمد شوبير

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت في نادي الزمالك ، ولم يصرح بيها حتي الان .

ونشر شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " مفاجآت بالجمله الثلاثاء المقبل في نادي الزمالك " .

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل دعوى رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة ٢٨ نوفمبر للاطلاع.



وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق قام بسب وقذف مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس النادى خلال مقطعى فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادى الأهلى ومجلس إدارته.

المصدر: elbalad

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