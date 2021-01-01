شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت في نادي الزمالك ، ولم يصرح بيها حتي الان .
ونشر شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " مفاجآت بالجمله الثلاثاء المقبل في نادي الزمالك " .
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل دعوى رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة ٢٨ نوفمبر للاطلاع.
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