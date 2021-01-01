شاومي تطلق Poco M4 Pro 5G الجديد بشكل رسمي في الخارج

كعادة شاومي العملاق الصيني الناجح بقوة في المجال التنافسي في الهواتف المحمولة، فدائماً ما تسعى لإحتلال الصدارة عن طريق بعض اللمسات التي تجعل هواتفها تنافس في القمة ، مما يزيد المنافسة اشتعالاً ، وتُعتبر فئة POCO من ضمن أهم الفئات التي تنتجها الشركة والتي بدأتها منذ حوالي عامين عن طريق هاتف POCO F1 ، والذي كان يأتي بتبريد مائي وعتاد قوي وجبار ، وإستكمالاً لهذه الفئة أطلقت شركة شاومي أطلقت هاتف POCO X3 NFC ، ومؤخراً أعلنت الشركة رسمياً عن هاتف Poco M4 PRO 5G ففي هذا المقال سوف نتعرف عليه وعلى مزاياه وعيوبه ، تابعوا معنا.
المواصفات:
التصميم.
• يأتي هاتف Xiaomi Poco M4 PRO 5G بتصميم لا يُعطي أي إنعكاسات ضوئية سوى المربع الذي تأتي الكاميرا بأحد الجوانب فيه، أما من حيث الخامات المستخدمة لا يتبين نوع الخامات في الهاتف ، أما عن الوزن فيزن الهاتف حوالي 195 جرام، كما يدعم الهاتف منفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي مع منفذ للشحن الجهاز من نوعUSB Type-C ، ويأتي الهاتف بسماعات خارجية من نوع Stereo بالإضافة إلى وجود شهادة حماية ضد المياه والأتربة IP53 ،كما يأتي الهاتف بالألوان الأسود والأصفر والأزرق.
الشاشة.
• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Poco M4 PRO 5G بشاشة كاملة تحتوي على نوتش صغير من نوع نوش الثقب المحتوي على الكاميرات الأمامية، كما جاءت الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 399 بيكسل لكل إنش ، كما أن الشاشة تدعم طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3 وتصل الشاشة إلى درجات سطوع عالية تصل إلى 450nits ، مع دعم معدل تحديث فريمات بتردد 90 هيرتز.
العتاد الداخلي والأداء.
• يأتي هاتف Poco M4 PRO 5G بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 810 5G ثماني النواة مع معيارية 6 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 ، أما عن الرامات فيأتي هاتف Poco M4 PRO 5G برامات بسعة 4 أو 6 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت وهي تعد قابلة للزيادة نتيجة لدعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي ، كما يدعم الهاتف تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5 ككل يؤدي الهاتف أداء فئة متوسطة في كل المهام سواء العاب أو تصفح.
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التعليقات على شاومي تطلق Poco M4 Pro 5G الجديد بشكل رسمي في الخارج
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