

انفينيكس تعلن عن مواصفات هاتف Infinix Smart 5 Pro ببطارية 6000 ميللي أمبير انفينيكس تعلن عن مواصفات هاتف Infinix Smart 5 Pro ببطارية 6000 ميللي أمبير

من الأراضي الباكستانية، أعلنت Infinix عن هاتفها الاقتصادي الجديد Infinix Smart 5 Pro ذو البطارية الضخمة سعة 6000 ميللي أمبير في الساعة والذي رغم تشاركه في بعض مواصفات الإصدار السابق Infinix Smart 5 إلا أنه ميز نفسه ببعض الاختلافات مع الاعتماد على لغة تصميم مختلفة قليلًا عن سابقه.



تعرف على مواصفات هاتف Infinix Smart 5 Pro

هاتف Infinix Smart 5 Pro سميك إلى حد ملحوظ، فسمك الهاتف يبلغ 9.5 مم، بينما عرضه يبلغ 75.6 مم، اما طوله فيبلغ 164.38 مم، أما وزن الهاتف فلم يتم الكشف عنه من بين المواصفات الرسمية للهاتف، كما لم يتم الكشف عن المواد المستخدمة في صناعته، إن كان لا يصعب توقع اعتماده على البلاستيك كليًا، سواء على مستوى صناعة الظهر أو الهيكل، مع عدم توفر أي طبقات حماية على الشاشة، ولا توفر حماية ضد المياه.



ويعتمد الهاتف على شاشة TFT LCD بقطر 6.52 بوصة تعتمد على تصميم شق قطرة المياه مثل العديد من الهواتف الاقتصادية الأخرى مثل Redmi 9T وRealme C25 وغيرها، وتدعم الشاشة جودة HD Plus بدقة 1600 × 720 بيكسل بكثافة 269 بيكسل لكل بوصة، ويتضمن شق قطرة المياه أعلى الشاشة الكاميرا الأمامية، وهي كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل لم يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها.

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الكاميرا الخلفية أيضًا لم يتم الكشف عن تفاصيلها المتعلقة بفتحة العدسات أو حجم ونوع المستشعرات، وتم الاكتفاء بالقول بانها مكونة من عدستين، عدسة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بالإضافة إلى عدسة QVGA بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تم توضيح دعمها بإضاءة فلاش ليد رباعية، ودعمها لتصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.على مستوى المعالج المركزي، اكتفت Infinix بالتأكيد على أن هاتفها يعتمد على معالج ثماني النواة مكون من ثماني شرائح Cortex-A55 بتردد 1.6 جيجا هيرتز، وهو ما يتفق مع مواصفات المعالج المركزي MediaTek Helio A20 ذو معمارية 12 نانوميتر والمدمج به معالج رسوميات PowerVR GE8320، والمعالج قد ظهر في عدد من الهواتف سابقًا مثل Nokia 2.3، وHuawei Y6 2019 وHonor 8s وغيرها من الهواتف الاقتصادية القديمة نسبيًا.ويصدر هاتف Infinix Smart 5 Pro بإصدار واحد بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، ويقبل الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية حتى سعة 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظم تشغيل اندرويد 11 إصدار Go Edition المخفف، أما الميزة الأبرز في الهاتف فهي البطارية التي تبلغ سعتها 6000 ميللي أمبير في الساعة والتي لا تدعم تقنية الشحن السريع للأسف.إتاحة وسعر هاتف Infinix Smart 5 Proبدأ إتاحة الهاتف في الأسواق الباكستانية بسعر يبلغ ما يقابل حوالي 119 دولار أمريكي، وفي حالة إتاحته في الأسواق المصرية ستتمكنون من معرفة سعر هاتف Infinix Smart 5 Pro والمقارنة بين أفضل عروض أسعاره في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.ملحوظة:نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.