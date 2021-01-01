

إليكم المزايا والعيوب الخاصة بهاتف Xiaomi 11T Pro إليكم المزايا والعيوب الخاصة بهاتف Xiaomi 11T Pro

شاومي الصيني الكبير، مع ختام عام مليء بالإنجازات والنجاحات، قررت شاومي رفع متوى صعوبة اللعبة والمنافسة حول تحقيق المعادلة الصعبة في مجال الهواتف المحمولة وهي أقصى قيمة وإمكانايات تكاد تكون أكبر من السعر المدفوع مما يضيق الخناق على شركات كتير ، وهذا ما قامت به شاومي عند إطلاق هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro والتي رأيناها في الإعلان الخاص بسفير منتجات الشركة الفنان تامر حسني في الأسواق ، ففي مقالنا لهذا اليوم سوف نعرض عليكم أهم المواصفات الخاصة بالهاتف مع عرض أهم المزايا والعيوب الخاصة بالوافد القوي الجديد في الأسواق المصرية وهو هاتف Xiaomi 11T Pro، تابعونا.

أولاً فتح علبة الهاتف وعرض المحتويات:



• أول شيء تقابله عند فتح العلبة الخاصة بالهاتف هو جهاز Xiaomi Mi 11T Pro.

• الكتيبات الخاصة بدليل التشغيل السريع وأوراق الجهاز.

• دبوس معدني لإخراج مكان الشريحة.

• جراب ظهر شفاف من السليكون لحماية ظهر الهاتف.

• كابل للشحن من نوع Type-C.

• رأس شاحن سريع بقدرة 120 واط.

ثم بعد ذلك نعرض عليكم المواصفات الخاصة بالجهاز:

التصميم.

• يأتي هاتف Xiaomi Mi 11T Pro بتصميم أنيق وفخم وفريد من نوعه في الفئة المتوسطة ، حيث جاء الهاتف مصنوع من الزجاج المسنفر الذي لا يعطي إنعكاسات ضوئية ،كما يُحاط الهاتف بإطار معدني مصنوع من معدن الألومنيوم ، أما عن الوزن فيزن الهاتف حوالي 204 جرام تقريباً، كما يدعم الهاتف منافذ مثل منفذ شحن من نوع Type-C الإصدار الثاني ولكن الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي، بالإضافة إلى أن الهاتف حصل على شاهدة IP53 المقاومة للرزاز، يدعم الهاتف سماعات خارجية مزدوجة من نوع ستيريو وهي ممتازة جداً وتخرج صوت قوي يكاد يكون خالٍ من العيوب وهي من إنتاج شركة Harman Kardon ، كما يأتي الهاتف بالألوان الرمادي والأبيض والأزرق.

الشاشة.

• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Xiaomi Mi 11T Pro بشاشة مميزة جداً من شاومي في هذه الفئة حيث أنها شاشة كاملة بدون أية حواف تذكر مع وجود الكاميرا الأمامية في نوتش ثقب صغير أعلى منتصف الشاشة ، والتي جاءت من نوع AMOLED تدعم 1 مليار لون ، وجاءت الشاشة بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ بدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش ، كما تأتي الشاشة محمية بطبقة حماية ضد الكسر من نوع Gorilla Glass Victus وتتميز الشاشة بمعدل تحديث فريمات بتردد 120 هيرتز مع خاصية HDR10+ وخاصية Dolby Vision، كما تصل الشاشة أسفل أشعة الشمس المباشرة حتى 1000nits،وهي تعتبر شاشة ممتازة من قبل شركة شاومي ، وليس ذلك فقط بل في هذه الفئة السعرية.

العتاد الداخلي والأداء.

• يأتي هاتف Mi 11T Pro من شاومي بمعالج من إنتاج سناب دراجون وهو من نوع Snapdragon 888 5G ثُماني النواة مع معيارية 5 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي Adreno 660، أما عن الرامات فيأتي الهاتف برامات بسعة 8 أو 12 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت وهي تعد غير قابلة للزيادة نتيجة لعدم دعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة EMUI 12.5كما أن الهاتف يأتي داعماً لخدمات الجيل الخامس 5G.



الكاميرا الخلفية.

• وبالنظر إلى ظهر الجهاز ، فيأتي هاتف Xiaomi Mi 11T Pro بكاميرا خلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش، كما يدعم الهاتف تصوير فيديوهات Cinemagic كما تطلق عليها شاومي والتي تصل لدقة 8K مع 30 فريم في ثانية.

الكاميرا الأمامية.

• اما عن الكاميرا الأمامية الخاصة بهاتف Xiaomi Mi 11T Pro فتأتي بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.5 ، ويدعم تصوير فيديوهات حتى 1080 بيكسل مع 30 فريم في الثانية.

البطارية.

• يأتي هاتف Xiaomi 11T Pro ببطارية ممتازة بسعة 5000 ملي أمبير تكمل معك اليومين ويدعم الشحن السريع، حتى 120 واط ، حيث أنها أعلنت الشركة أنه يمكنه شحن الهاتف كامل في زمن قدره 17 دقيقة فقط Quick Charge 3+.

المستشعرات.

• يدعم هاتف Xiaomi Mi 11T Pro مستشعرات عديدة مثل مستشعر بصمة إصبع جانبي يعمل بكل دقة، كما يدعم الهاتف مستشعرات التقارب والدوران والبوصلة والجايرو.

وأخيراً السعر.

• سعر هاتف Xiaomi Mi 11T Pro في السوق المصري يبدأ من 8999 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

وبعد ذكر المواصفات نعرض عليكم أهم المزايا والعيوب الخاصة بالهاتف:

نبدأ أولاً بالمزايا.

• تصميم الهاتف مميز جداً وخامات تصنيع فخمة ومبهرة، كما أن الشكل عصري بالإضافة إلى ألوان مبهرة.

• شاشة هاتف ممتازة وقوية ومنافسة جداً لباقي الهواتف ولا غبار عليها كما أنها تعطيك كل ما تحتاجه شاشة أموليد مع معدل 120 هيرتز وتدعم خاصية Dolby Vision ، وتصل لدرجة سطوع عالية ،ستبهرك شاشة الهاتف.

• بالإضافة إلى الشاشة المبهرة فيدعم الهاتف سماعات ممتازة من إنتاج شركة Harman Cardon، مما يجعل تجربة المشاهدة على الهاتف ممتازة لأقصى درجة.

• يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة كبيرة وتمكنك من شحن 5000 ملي أمبير في زمن 17 دقيقة حقاً مبهر.

• معالج مميز يمكن الهاتف من تصوير فيديوهات بدقة 8K كما أنه يؤدي أي مهام كانت بكل سهولة.

أما عن العيوب الخاصة بالهاتف.

• أول عيب في الجهاز أنه لا يدعم منفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي.

• وزن الهاتف ثقل بدرجة ملحوظة.

• لا يدعم الهاتف منفذ إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

• لا تدعم الكاميرا المثبت البصري OIS.

• لا يدعم الهاتف كاميرا تيليفوتو للزوم.

• كان يفضل أن يأتي الهاتف مع دعم شحن اللاسلكي.

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ملحوظةأسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.



