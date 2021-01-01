

جوجل تطلق تحديثا جديدا للهاتفين Pixel 6 وPixel 6 Pro جوجل تطلق تحديثا جديدا للهاتفين Pixel 6 وPixel 6 Pro

بعد إطلاق هواتف Google Pixel 6، في الشهر الماضي، قامت الآن شركة جوجل، بإرسال التحديث الثاني، للهاتفين Pixel 6 وPixel 6 Pro، ويصل هذا التحديث، تصحيح أمان Android الجديد، بجانب بعض الإصلاحات، لمشاكل اشتكى منها بعض المستخدمين، وتتمثل هذه المشاكل، في بطء مستشعر بصمات الأصابع، وضعف الكاميرا في التصوير الليلي، ولكن هذه المشاكل تم حلها في التحديث الجديد.



هذا تحديث صغير، يبلغ وزنه حوالي 15 ميجا بايت فقط، وبدأ في الوصول بالفعل، إلى الهاتفين، في جميع أنحاء العالم، مع العلم بأن التحديث، يتوفر للهاتف Pixel 6، تحت إصدار SD1A.210817.036، بينما يتوفر للهاتف Pixel 6 Pro، تحت إصدار SD1A.210817.037.



وعلى الرغم من أن، شركة Google، لم تشارك قائمة رسمية بالتغييرات، إلا أن هناك مجموعة من المستخدمين، الذين تلقوا بالفعل التحديث على أجهزتهم، وأفادوا بأن التحديث، يصل إلى كلا الهاتفين بنفس المميزات، والتي تتمثل في، التحديث الأمني لشهر نوفمبر، وحل مشاكل مستشعر بصمات الأصابع على الأجهزة، وبالنسبة للكاميرا، فهي الآن تقوم بتدوير عناصر واجهة المستخدم مع اتجاه الهاتف، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الإضافات الأخرى، التي لم تعلن عنها الشركة.

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هذه هي المرة الثانية، التي يتم إصدار تحديث للهاتف Pixel 6، في خلال أسبوع واحد فقط، لأن جوجل، كانت قد أطلقت تحديثا لأحد تطبيقاتها، أنهى مشكلة المكالمات العشوائية، ومن المقرر، أن يصل التحديث الجديد، لجميع مالكي الهاتفين Pixel 6 وPixel 6 Pro، خلال الساعات القليلة القادمة.