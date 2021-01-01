على غير المتوقع، أعلنت الآن شركة ميديا تيك، عن معالج جديد رائد للهواتف الذكية، تحت مسمى MediaTek Dimensity 9000 5G، وبتقنية تصنيع 4 نانومتر، ليكون بذلك أول معالج، يستخدم عملية تصنيع 4 نانومتر من TSMC، بالإضافة إلى أنه، يتميز بالعديد من المميزات الرائعة، التي تعد بتحسينات كبيرة على مستوى الأداء، وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وأشياء أخرى عديدة، سأعرضها عليكم في هذا المقال.
تم تصنيع هذا المعالج الرائد، بتكنولوجيا 4 نانومتر، وتم تصميمه حول نواة Cortex-X2، بسرعة 3.05 جيجا هرتز، بجانب 3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، Dimensity 9000 5G، يعتبر أول معالج هاتف ذكي في العالم، يحتوي على تقنية Bluetooth 5.3.
وخلال مؤتمر الإعلان عن المعالج، أكدت شركة MediaTek، أن Dimensity 9000 5G، قادر على تقديم أداء أكثر بنسبة 35%، من المعالجات الرائدة الموجودة حاليا، والحديث هنا عن معالجات Snapdragon المنافسة، والتابعة لشركة كوالكوم، وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، فتم التأكيد على أن هذا المعالج، سيوفر أداء أفضل بنسبة 37%، بالإضافة إلى أنه، متوافق مع LPDDR5X RAM، بسرعة تصل إلى 7500 ميجابت في الثانية، ويضم ذاكرة تخزين مؤقت 14 ميجا بايت، والتي تقول MediaTek، إنها ستزيد الأداء بنسبة 7%، وستزيد استهلاك النطاق الترددي بنسبة 25%، مقارنة بذاكرة التخزين المؤقت 8 ميجا بايت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ميديا تيك تعلن رسميا عن المعالج MediaTek Dimensity 9000 5G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق