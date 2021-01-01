

ميديا تيك تعلن رسميا عن المعالج MediaTek Dimensity 9000 5G ميديا تيك تعلن رسميا عن المعالج MediaTek Dimensity 9000 5G

على غير المتوقع، أعلنت الآن شركة ميديا تيك، عن معالج جديد رائد للهواتف الذكية، تحت مسمى MediaTek Dimensity 9000 5G، وبتقنية تصنيع 4 نانومتر، ليكون بذلك أول معالج، يستخدم عملية تصنيع 4 نانومتر من TSMC، بالإضافة إلى أنه، يتميز بالعديد من المميزات الرائعة، التي تعد بتحسينات كبيرة على مستوى الأداء، وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وأشياء أخرى عديدة، سأعرضها عليكم في هذا المقال.



تم تصنيع هذا المعالج الرائد، بتكنولوجيا 4 نانومتر، وتم تصميمه حول نواة Cortex-X2، بسرعة 3.05 جيجا هرتز، بجانب 3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، Dimensity 9000 5G، يعتبر أول معالج هاتف ذكي في العالم، يحتوي على تقنية Bluetooth 5.3.



وخلال مؤتمر الإعلان عن المعالج، أكدت شركة MediaTek، أن Dimensity 9000 5G، قادر على تقديم أداء أكثر بنسبة 35%، من المعالجات الرائدة الموجودة حاليا، والحديث هنا عن معالجات Snapdragon المنافسة، والتابعة لشركة كوالكوم، وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، فتم التأكيد على أن هذا المعالج، سيوفر أداء أفضل بنسبة 37%، بالإضافة إلى أنه، متوافق مع LPDDR5X RAM، بسرعة تصل إلى 7500 ميجابت في الثانية، ويضم ذاكرة تخزين مؤقت 14 ميجا بايت، والتي تقول MediaTek، إنها ستزيد الأداء بنسبة 7%، وستزيد استهلاك النطاق الترددي بنسبة 25%، مقارنة بذاكرة التخزين المؤقت 8 ميجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

وبخصوص الرسوميات، فالمعالج MediaTek Dimensity 9000 5G، يعتمد على أحدث وحدة معالجة رسوميات متوفرة حاليا Mali-G710، والتي توفر أداء أفضل بنسبة 35%، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 60%، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا المعالج سيدعم اتصال Bluetooth 5.3، واتصال WiFi 6E 2×2، بجانب وظيفة صوت Bluetooth LE، مع صوت ستيريو لاسلكي حقيقي مزدوج الارتباط.يحتوي هذا المعالج، على الإصدار 16 من مودم 5G، مع وصلة 3CC بسرعة 300 ميجا هرتز، وتصل إلى 7 جيجابت في الثانية، كما أن المعالج MediaTek Dimensity 9000 5G، يدعم خاصية MediaTek 5G UltraSave 2.0، ويدعم تشغيل 3 كاميرات بدقة 32 ميجا بكسل، مع دعم تسجيل مقاطع فيديو، بجودة 4K في وقت واحد، من جميع الكاميرات الثلاث.