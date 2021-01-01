الرائد الروسي شكابلروف من المحطة الفضائية: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين من أنه يرانا

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صورة الخبر: الرائد الروسي شكابلروف من المحطة الفضائية: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين من أنه يرانا
الرائد الروسي شكابلروف من المحطة الفضائية: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين من أنه يرانا

قال رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، الموجود الآن على متن محطة الفضاء الدولية، إنه لم يشاهد بعد المخلوقات الفضائية لكنه يؤمن بوجودها.

وأضاف شكابلروف، الموجود ضمن البعثة الفضائية طويلة المدى رقم 66: "نحن لم نشاهد الله، لكننا على يقين من أنه يرانا ويحمينا، وهذا أمر مؤكد. طبعا لم أشاهد أي كائنات فضائية، على الرغم من أنني واثق أنها موجودة بالتأكيد".

وتابع رائد الفضاء: "لا يمكن أن نكون وحدنا، في مثل هذا الفضاء اللامتناهي مثل الكون".

المصدر: روسيا اليوم

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