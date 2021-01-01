شاهد من الفضاء.. "روس كوسموس" تعرض أطول خسوف جزئي للقمر خلال 5 قرون

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صورة الخبر: شاهد من الفضاء.. "روس كوسموس" تعرض أطول خسوف جزئي للقمر خلال 5 قرون
شاهد من الفضاء.. "روس كوسموس" تعرض أطول خسوف جزئي للقمر خلال 5 قرون

قالت هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنها قامت بتغيير اتجاه القمر الصناعي Aist-2D ، الموجه عادة إلى الأرض، لكي يتمكن من التقاط صور للخسوف الجزئي للقمر في 19 نوفمبر.

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "عادة، يتم توجيه كاميرات هذا القمر الصناعي الروسي نحو سطح الأرض، ولكن من أجل تصوير الأجرام السماوية الأخرى، يتم تغيير اتجاهها".

بدأ أطول خسوف جزئي للقمر خلال القرون الخمسة الماضية، في الساعة 9:03 بتوقيت موسكو وانتهى في الساعة 15:04 بتوقيت موسكو، وجاءت المرحلة القصوى عندما غطى ظل الأرض القمر بنسبة 97٪، في الساعة 12:04 بتوقيت موسكو.

المصدر: روسيا اليوم

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