

سعر ومواصفات الهاتف Infinix Smart 5 Pro سعر ومواصفات الهاتف Infinix Smart 5 Pro

Infinix Smart 5 Pro، هو الهاتف الثالث في سلسلة Smart 5 Series، الاقتصادية من إنفينيكس، تم الإعلان عنه يوم 17 نوفمبر، بمعالج Unisoc SC9863A، وبطارية بسعة 6000 ملي أمبير، ونظام Android 11 Go، وكاميرات خلفية جيدة، تدعم التصوير بدقة عالية، وسعر منخفض لا يتخطى 85 دولارا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Infinix Smart 5 Pro.



مواصفات هاتف سمارت 5 برو

هاتف إنفينيكس الجديد، وصل مع شاشة IPS LCD، حجمها 6.52 بوصة، بجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن الهاتف Infinix Smart 5 Pro، يحتوي على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية عبارة عن مستشعر QVGA، بجانب فلاش LED رباعي، والكاميرا الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتوفر الهاتف Infinix Smart 5 Pro، بالمعالج Unisoc SC9863A، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، ويتوفر كذلك بمعالج رسوميات، من فئة IMG8322، كما أنه يعمل بنظام Android 11 Go، وبواجهة مستخدم XOS 7.6، ويضم 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و2 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، مع العلم بأن الذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD.



يحتوي هذا الهاتف، على بطارية بسعة 6000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، ولكن علبة الشراء، ستتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، ومنفذ الشحن يأتي من فئة microUSB 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف سمارت 5 برو يتميز، بإمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري في وقت واحد، ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، بالإضافة إلى أنه، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.

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سعر الهاتف Infinix Smart 5 Proالهاتف Infinix Smart 5 Pro، متوفر حاليا للشراء في باكستان، بسعر يبلغ حوالي 83 دولارا أمريكيا، على أن يتوفر في مزيد من الدول، خلال الأسابيع القليلة القادمة.