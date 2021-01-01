

فورتنايت تغلق خوادمها في الصين بشكل دائم فورتنايت تغلق خوادمها في الصين بشكل دائم

في عام 2018 الماضي، قامت شركة Epic Games، بإطلاق الإصدار التجريبي، من لعبة فورتنايت، للأجهزة المحمولة في الصين، ومنذ ذلك الحين، واللعبة لم تخرج من المرحلة التجريبية، بسبب اللوائح الصارمة، التي وضعتها الحكومة الصينية، والآن أكدت الشركة المطورة، أنها ستغلق خوادمها في الصين بشكل دائم.



على الرغم من نجاح اللعبة، في جميع أنحاء العالم، إلا أن شركة Epic Games، لم تحقق أي أرباح تذكر، في الصين، لأن الموزعين، لم يحصلوا أبدا على الضوء الأخضر، من الحكومة لبيع محتوى أو عناصر اللعبة، ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن سبب عدم إطلاق اللعبة، ولكن نتوقع أن يكون، بسبب استمرار الحكومة الصينية، في تشديد القيود على قطاع الألعاب، حيث إن القيود المفروضة مؤخرا على ممارسة الأطفال للألعاب، صعبة جدا، ولا يمكن لأي شخص يقل عمره عن 18 عاما، اللعب أكثر من 3 ساعات في الأسبوع.



وعلاوة على ذلك، فإن لعبة فورتنايت واحدة، من بين العديد من الألعاب، التي لم تظهر في الصين حتى الآن، حيث لم تأذن الدولة، بإطلاق أي لعبة منذ أكثر من 100 يوم، وبالرغم من كل هذا، يعد سوق الألعاب في الصين، من أسرع الأسواق نموا حول العالم، ووفقا لأرقام Newzoo، فإن قيمة السوق الصيني، بلغت حوالي 46 مليار دولار، في هذا العام، مقارنة بـ43 مليار دولار في أمريكا الشمالية.

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وفي النهاية، نود أن نشير، إلى إن الحصول على تصريح لبيع سلع افتراضية في الصين، أصبح أمرا صعبا للغاية، كما أن نموذج الأعمال المجانية، لشركة Fortnite غير منطقي في السوق الصينية، لذلك، ابتداء من يوم 15 نوفمبر، تم إغلاق جميع خوادم فورتنايت، في الصين بشكل دائم.