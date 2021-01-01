

النوم خلال "الساعة الذهبية" يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب النوم خلال "الساعة الذهبية" يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

توصل باحثون من جامعة إكستر إلى استنتاج مفاده أنه إذا ذهبت إلى الفراش في وقت محدد كل يوم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض بنسبة 25%.



النوم خلال ما يسمى بـ "الساعة الذهبية" بين الساعة 10 و 11 مساءً، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وجد الباحثون صلة بين وقت النوم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. إنه ملحوظ بشكل خاص بين النساء.



أكد علماء من جامعة إكستر أن عادة الذهاب إلى الفراش بعد منتصف الليل يمكن أن تلحق الضرر بالقلب، لأن هؤلاء الأشخاص أقل عرضة لرؤية ضوء الصباح، مما يخل بإيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية، حسب موقع "ميديك فوروم".

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تم استخلاص هذا الاستنتاج من ملاحظات أكثر من 88000 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 43 و 74 عامًا. ارتدى المتطوعون أساور خاصة طوال الأسبوع. تتبعت هذه الأجهزة وقت النوم والاستيقاظ. أيضًا، أجاب المشاركون في التجربة عن أسئلة حول أسلوب حياتهم.تمت مطابقة ردودهم مع السجلات الطبية على مدى 5 سنوات، والتي أخذت في الاعتبار نوبات أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب. وسجلت أقل نسبة إصابة بمثل هذه الأمراض لدى من ذهبوا للنوم من الساعة 10:00 إلى 11:00 مساءً.