توصل باحثون من جامعة إكستر إلى استنتاج مفاده أنه إذا ذهبت إلى الفراش في وقت محدد كل يوم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض بنسبة 25%.
النوم خلال ما يسمى بـ "الساعة الذهبية" بين الساعة 10 و 11 مساءً، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وجد الباحثون صلة بين وقت النوم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. إنه ملحوظ بشكل خاص بين النساء.
أكد علماء من جامعة إكستر أن عادة الذهاب إلى الفراش بعد منتصف الليل يمكن أن تلحق الضرر بالقلب، لأن هؤلاء الأشخاص أقل عرضة لرؤية ضوء الصباح، مما يخل بإيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية، حسب موقع "ميديك فوروم".
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التعليقات على النوم خلال "الساعة الذهبية" يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
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