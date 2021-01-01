ما هي أسباب ظهور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل؟

المربع نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق هو صدور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل، وهو ما يدل على وجود خلل أو عطل بأحد أجزاء مكابح السيارة، مما يشكل خطورة شديدة على سلامة القيادة.
بطبيعة الحال، فإن نظام الفرامل أو المكابح بسيارتك هو أحد أهم الأنظمة التي توفر لك ولأسرتك الأمان والسلامة على الطرق، لذلك فمن الضروري أن يعمل بكامل كفائته، وأي خلل أو عطل بأحد أجزاءه من شأنه أن يعرض حياتك للخطر ويرفع من نسب تعرضك للحوادث المُؤسفة.
لذلك يجب التوجه على الفور إلى أحد مراكز الصيانة في حال ملاحظة صدور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل لإصلاح هذه المشكلة، وهناك عدد من الأسباب تؤدي إلى ظهور صوت الطقطقة مع الفرامل نستعرضها لكم خلال السطور التالية.
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