ما هي أسباب ظهور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل؟

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ما هي أسباب ظهور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل؟

المربع نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق هو صدور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل، وهو ما يدل على وجود خلل أو عطل بأحد أجزاء مكابح السيارة، مما يشكل خطورة شديدة على سلامة القيادة.

بطبيعة الحال، فإن نظام الفرامل أو المكابح بسيارتك هو أحد أهم الأنظمة التي توفر لك ولأسرتك الأمان والسلامة على الطرق، لذلك فمن الضروري أن يعمل بكامل كفائته، وأي خلل أو عطل بأحد أجزاءه من شأنه أن يعرض حياتك للخطر ويرفع من نسب تعرضك للحوادث المُؤسفة.

لذلك يجب التوجه على الفور إلى أحد مراكز الصيانة في حال ملاحظة صدور صوت طقطقة عند الضغط على دواسة الفرامل لإصلاح هذه المشكلة، وهناك عدد من الأسباب تؤدي إلى ظهور صوت الطقطقة مع الفرامل نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

– حدوث تآكل أو شروخ في أقراص الفرامل (الهوبات)، وفي المعتاد تحدث هذه المشكلة عند خرط تلك الأقراص حديثاً.

– تآكل أو تلف أحد أجزاء منظومة المكابح نتيجة القيادة المُتهورة.– أحياناً قد يكون صدور صوت الطقطقة مع الفرامل طبيعيًا، وناتج عن نظام منع انزلاق الفرامل أو المعروف أيضًا بنظام الـ ABS، وذلك عندما تقوم بالضغط على دواسة الفرامل بشكل مُفاجيء إذا ما كنت تسير على طرق مُبللة أو مُنزلقة.

– في حال ملاحظة سماع صوت صفير حاد مُختلط بطقطقة، فإن الأمر قد يكون عائد لوجود خلل أو تلف في فحمات الفرامل.

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المصدر: المربع نت

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