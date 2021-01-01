تويوتا تدشن هايلكس المخصصة لرالي دكار 2022 بمحرك لاندكروزر

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صورة الخبر: تويوتا تدشن هايلكس المخصصة لرالي دكار 2022 بمحرك لاندكروزر
تويوتا تدشن هايلكس المخصصة لرالي دكار 2022 بمحرك لاندكروزر

المربع نت – بعد أشهر طويلة من الاختبارات المكثفة والقاسية، أزاحت تويوتا الستار عن GR هايلكس الجديدة المشاركة في رالي دكار 2022 بالسعودية، والذي سيبدأ فعالياته في يناير القادم.

ووضحت تويوتا أنها أكملت جميع الاختبارات الأولية للبيك أب الجديدة، كما ستجري اختباراتها النهائية في جنوب أفريقيا قبل شحنها للسعودية في ديسمبر استعداداً للرالي.

وستنطلق هايلكس الجديدة بنفس محرك لاندكروزر جي آر سبورت، 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 400 حصان وفق ضوابط سباق الرالي وعزم 660 نيوتن متر، ووضحت تويوتا أنها حسنت قدرة البيك أب على المناورة.

كما حصلت نسخة هايلكس الجديدة للراليات على جنوط ألمنيوم جديدة وإطارات BF Goodrich أكبر وأوسع ونظام تعليق محسن، وستقود عدة فرق هذه الشاحنة، أبرزهم فريق القطري ناصر العطية وزميله الفرنسي ماثيو باوميل.

صورة الخبر: تويوتا تدشن هايلكس المخصصة لرالي دكار 2022 بمحرك لاندكروزر

المصدر: المربع نت

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