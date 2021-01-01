المربع نت – بعد أشهر طويلة من الاختبارات المكثفة والقاسية، أزاحت تويوتا الستار عن GR هايلكس الجديدة المشاركة في رالي دكار 2022 بالسعودية، والذي سيبدأ فعالياته في يناير القادم.
ووضحت تويوتا أنها أكملت جميع الاختبارات الأولية للبيك أب الجديدة، كما ستجري اختباراتها النهائية في جنوب أفريقيا قبل شحنها للسعودية في ديسمبر استعداداً للرالي.
وستنطلق هايلكس الجديدة بنفس محرك لاندكروزر جي آر سبورت، 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 400 حصان وفق ضوابط سباق الرالي وعزم 660 نيوتن متر، ووضحت تويوتا أنها حسنت قدرة البيك أب على المناورة.
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التعليقات على تويوتا تدشن هايلكس المخصصة لرالي دكار 2022 بمحرك لاندكروزر
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