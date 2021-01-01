داخلية بي إم دبليو الفئة الخامسة 2023 الجيل الجديد تظهر لأول مرة

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صورة الخبر: داخلية بي إم دبليو الفئة الخامسة 2023 الجيل الجديد تظهر لأول مرة
داخلية بي إم دبليو الفئة الخامسة 2023 الجيل الجديد تظهر لأول مرة

المربع نت – تستمر بي إم دبليو حالياً بتطوير الجيل القادم للفئة الخامسة مع ظهور السيارة مؤخراً في يوليو في صور تجسسية بارزة والآن رُصدت داخلية السيارة للمرة الأولى.

مع العلم أن هذه هي النسخة الكهربائية للفئة الخامسة المتوقع تسميتها بـ i5، ونلحظ على الفور الشاشتين في لوحة القيادة، للوحة العدادات ونظام المعلومات الترفيهية، كلتاهما متصلتان ببعضهما في قطعة زجاج واحدة منحنية كما رأينا في مرسيدس إي كلاس.

كما نرى مقود محدث جديد مع إزالة ذراغ تغيير السرعات لصالح مفتاح أو قرص دائري، وهو نفس التحديث المتوفر في بي إم دبليو iX لذا لا مفاجأة هنا.

من المتوقع تدشين بي إم دبليو الفئة الخامسة الجيل الجديد في النصف الثاني من العام القادم كموديل 2023، وستتوفر بمحركات احتراق داخلي وهايبرد بالقابس وكهربائية بالكامل، كما سنرى نسخة i5 M عالية الأداء بثلاثة محركات كهربائية بقوة قد تصل إلى 750 حصان.

صورة الخبر: داخلية بي إم دبليو الفئة الخامسة 2023 الجيل الجديد تظهر لأول مرة

المصدر: المربع نت

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