المربع نت – تستمر بي إم دبليو حالياً بتطوير الجيل القادم للفئة الخامسة مع ظهور السيارة مؤخراً في يوليو في صور تجسسية بارزة والآن رُصدت داخلية السيارة للمرة الأولى.
مع العلم أن هذه هي النسخة الكهربائية للفئة الخامسة المتوقع تسميتها بـ i5، ونلحظ على الفور الشاشتين في لوحة القيادة، للوحة العدادات ونظام المعلومات الترفيهية، كلتاهما متصلتان ببعضهما في قطعة زجاج واحدة منحنية كما رأينا في مرسيدس إي كلاس.
كما نرى مقود محدث جديد مع إزالة ذراغ تغيير السرعات لصالح مفتاح أو قرص دائري، وهو نفس التحديث المتوفر في بي إم دبليو iX لذا لا مفاجأة هنا.
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التعليقات على داخلية بي إم دبليو الفئة الخامسة 2023 الجيل الجديد تظهر لأول مرة
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