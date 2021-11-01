

أسعار الأسماك بمصر اليوم الأحد تواصل الاستقرار.. البلطى بـ22 جنيها والفيليه بـ30 أسعار الأسماك بمصر اليوم الأحد تواصل الاستقرار.. البلطى بـ22 جنيها والفيليه بـ30

تشهد أسعار الأسماك في مصر اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا، حيث سجل البلطى 22 إلى 27 جنيها للكيلو، البلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها للكيلو، السمك الفيلية من 30 إلى 110 جنيهات حسب الطلب، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات، مسجلا قراميط من 10 إلى 20 جنيها ثعابين من 50 إلى 230 جنيها، البورى من 40 إلى 50 جنيها.



وأعلنت شعبة الأسماك، أن أسعار المكرونة السويسى من 30 إلى 60 جنيها، برانيس اسكندرانى من 25 إلى 40 جنيها للكيلو، مكرونة مجمد من 20 إلى 40 جنيها، سبيط من 110 إلي 170 جنيها للكيلو، قرش من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها للكيلو، بربون من 30 إلى 50 جنيها للكيلو.



وشهد سعر الجمبرى الجامبو استقرار ملحوظ ليتراوح بين 400 إلى 450 جنيها، جمبرى 1 من 300 إلى 350 جنيها للكيلو، جمبرى مقاس 2 من 200 إلى 250 جنيها للكيلو، جمبرى مجمد من 85 إلى 165جنيها.

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أسعار الأسماك المنشورة فى سياق هذا التقرير تعبر عن أسعار الجملة وليس البيع النهائى للمستهلك، حيث يضاف عليها تكلفة الشحن والنقل وأيضاً مكاسب التجار والمحلات.