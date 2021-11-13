

هل حقن المضادات الحيوية في العضل أكثر كفاءة من تناولها في شكل حبوب أو كبسولات؟ هل حقن المضادات الحيوية في العضل أكثر كفاءة من تناولها في شكل حبوب أو كبسولات؟

ربما يعتقد الكثير من الأطباء و المرضى أن حقن المضادات الحيوية في العضل أكثر كفاءة من تناولها في شكل حبوب أو كبسولات لعلاج حالات العدوى، لكن الحقيقة أن الدراسات العلمية لا تدعم هذا الاعتقاد.



ذلك بحسب الاكاديمية الأمريكية American Academy of Family Physician.



يعتبر تناول المضادات الحيوية في شكل حبوب دوائية أو كبسولات أيسر و أقل ايلاما وأقل تعريضا للاثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تحدث بسبب الحقن، بالإضافة لكونه أقل سعرا.

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في حالات الحاجة لزيادة سرعة تأثير المضاد الحيوي عند علاج حالات العدوي في المستشفيات فيتم اللجوء لحقن المضاد الحيوي في الوريد، ويمكن أن يتم التغيير لحبوب المضاد الحيوي بعد استقرار حالة المريض وبدء التحسن.قد يكون الاعتقاد الخاطيء بأن حقن المضادات الحيوية أقوى من تناولها بالفم تسبب في دعم الاستجابة نفسيا لهذه الطريقة، لكن ذلك لا يصلح أن يكون سببا لاختيار الحقن بدون سبب طبي واضح.ربما تكون الميزة المؤكدة الوحيدة لحقن المضادات الحيوية في العضل هي التأكد من تناول جرعة الدواء كاملة، وهناك بعض الاسباب الطبية التي تجعله خيارا أصلح في بعض الحالات.متى يكون تناول المضادات الحيوي في شكل حقن في العضل ضروريا؟تكون طريقة حقن المضادات الحيوية في العضل مناسبة أو ضرورية في بعض الحالات مثل:1-عدم تمكن المريض من تناول الحبوب نتيجة القيء المستمر أو صعوبة البلع مثلا2- عدم التأكد إذا ما كان المريض سيلتزم بتناول المضاد الحيوي في شكل حبوب دوائية، وذلك بسبب ضعف الذاكرة مثلا أو عدم الرغبة في تناول الدواء.3-إذا كان الميكروب المسبب للعدوى مقاوم لأنواع المضادات الحيوية التي يتم تناولها بالفم ويتأثر فقط بالأنواع التي يتم حقنها في العضل.ويتم التأكد من ذلك بإجراء تحليل ميكروبيولوجي لتحديد نوع البكتيريا التي سببت العدوى والمضادات الحيوية الفعّلة ضدها4-أنواع العدوى التي تنصح التوصيات بحقن نوع من المضاد الحيوي في العضل لعلاجها (بحسب الاكاديمية الامريكية American Academy of Family Physician:-عدوي السيلان التناسلية (Neisseria gonorrhoeae) ويوصى هنا بحقن المضاد الحيوي روسيفين (سيفترايكسون) في العضل-مرض التهاب الحوض النسائي (PID) ويوصى هنا بحقن المضاد الحيوي روسيفين Rocephin (سيفترايكسون ceftriaxone) في العضل– عدوى الزهري التناسلية (Treponema pallidum) ويوصى هنا بحقن البنسلين (penicillin G benzathine).توصيات تقديم حبوب كبسولات وحبوب المضادات الحيوية في حالات العدوي المختلفة..توصي الجمعية الأمريكية لامراض الصدر والجمعية الامريكية للامراض المعدية بتناول المضادات الحيوية في شكل حبوب بالفم في حالات الالتهاب الرئوي التي يتم علاجها خارج المستشفيات.لا توجد توصيات خاصة بتقديم المضادات الحيوية في حالات التهاب الجيوب الانفية في شكل حقن في العضل (بحسب الوكالة الامريكية للغذاء والدواء FDA) ففي ذه الحالة يوصي بشكل عام بتناول الحبوب الدوائية.كما أن عدوى أنسجة الجلد بالميكروبات الأكثر مقاومة للمضادات الحيوية (MRSA) تستجيب بشكل ممتاز لحبوب المضادات الحيوية مثل سبترين Septrin وتتراسايكلين.هناك دراسات موسعة وجدت أن لا دليل يشير إلي أن حبوب المضادات الحيوية تكون أقل كفاءة من حقن المضاد الحيوي في العضل في حالات التهاب المسالك البولية الشديد.وقد وجدت دراسات أخرى نفس الكفاءة لحقن المضاد الحيوي روسيفين في العضل (جرعة واحدة) وتناول المضاد الحيوي سبترين Septrin لمدة 10 أيام لعلاج عدوى التهاب المسالك البولية المصحوبة بارتفاع درجة حرارة الجسم في الاطفال.ونفس النتيجة تمت ملاحظتها مع حالات التهاب الاذن الوسطى في الاطفال، حيث وجد أن جرعة واحدة من روسيفين في العضل ليست أكثر كفاءة من تناول كبسولات اوجمنتين أو اموكسيسلين لمدة 10 أيام.وذلك يتضمن سرعة التحسن ونجاح العلاج أو عودة نشاط العدوى بعد اتمام العلاج.ملخص من طب اليوم..ليس هناك ما يجعلنا نفضل تقديم المضادات الحيوية في شكل حقن في العضل، حيث أن تناول الكبسولات والحبوب ليست له كفاءة أقل في أغلب الأحوال.يعتبر تناول المضادات الحيوية في شكل حبوب دوائية أو كبسولات أيسر و أقل ايلاما وأقل تعريضا للاثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تحدث بسبب الحقن، بالإضافة لكونه أقل سعرا.ولعل الميزة الوحيدة المؤكدة لتناول حقن المضادات الحيوية في العضل هي التأكد من تناول الجرعة كاملة، لكن هناك بعض الحالات المحددة التي يوصي فيها بتلقي المضادات الحيوية بالحقن في العضل.