

علامات على الأطراف تخبرك بإصابتك بمرض قاتل علامات على الأطراف تخبرك بإصابتك بمرض قاتل

ارتفاع الكوليسترول من أخطر الأمراض التي قد يُصاب بها الإنسان وتؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة؛ مثل الجلطات المفاجئة وأمراض القلب؛ لذلك أطلق عليه الأطباء اسم القاتل الصامت.



وهناك علامات تظهر على أصابع اليدين والقدمين قد تخبرك بإصابتك بهذا المرض وهي عبارة عن شعور دائم بالوخز في الأصابع، بالإضافة إلى ظهور علامات بيضاء ونتوءات صغيرة تحت الجلد نتيجة تراكم الدهون في الدم.



والكوليسترول هو عبارة عن مادة شمعية تشبه الدهون تتراكم في الأوعية الدموية بسبب الإفراط في تناول الدهون والسكريات فتسبب أمراض القلب وتزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.