

دراسة تفسر أسباب الشعور بالحنين واستدعاء الذكريات في الشتاء تحديدا دراسة تفسر أسباب الشعور بالحنين واستدعاء الذكريات في الشتاء تحديدا

هل انتابك شعور بالحنين عند قدوم فصل الشتاء تحديدًا أكثر من أيام الفصول الأخرى وكأنك فتحت خزانة الذكريات؟



مع حلول الشتاء، ينتاب الكثيرين شعور بالحنين تجاه أشياء عديدة، مواقف وأشخاص، وإحساس دائم برغبة في الرجوع لأيام مضت.



أجرى باحثون، في جامعة ساوثهامبتون، 5 دراسات على طلاب جامعيين، تتمحور حول الحنين إلى الماضي، أو ما يسمى «نوستالجيا»، بحسب موقع «The Atlantic».

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طلب الباحثون من عينة الشباب محل الدراسة، الاحتفاظ بدفتر يوميات عن مشاعر الحنين إلى الماضي على مدى 30 يومًا، والتي تمت مقارنتها بعد ذلك بالطقس اليومي، كما تم وضع المشاركين في غرف تتراوح بين الطقس البارد والمعتدل وشديد الحرارة، وسألوهم عند دخول كل حجرة عن شعورهم بالحنين إلى الماضي.ومن ثم طلب الباحثون من المشاركين تذكر ذكريات عادية أو حنين إلى الماضي، ثم طلبوا وضع الشباب محل الدراسة أيديهم في ماء مثلج وطُلب منهم الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، وبعد ذلك خضعوا لأسئلة حول إحساسهم وما فكروا فيه عند تعرضهم للماء البارد.خلصت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص في الغرف الباردة حصلوا على أعلى درجات الحنين إلى الماضي، وفي نفس الوقت لم يشعروا بتلك البرودة التي كانت بالغرفة.واستنتجت الدراسة في النهاية أن المخ يستدعي الذكريات، ويشعر بالحنين إلى الماضي، حتى يكتسب الجسم لا إراديًا شعور بالدفء ويتخلص من البرودة.وفي نفس السياق، يوضح كلاي روتليدج، أستاذ الإدارة في جامعة نورث داكوتا ستيّت الأمريكية، أن الدراسات أظهرت أن مشاعر الحنين إلى الماضي، يمكن أن تكون أداة مفيدة لتولد مشاعر الراحة في النفوس، كما يكون مصدرًا للالهام والتخلص من الضغوط، بما يساعد الأشخاص على تخطي اللحظات العصيبة التي يمرون بها في حياتهم المهنية، كما أنها تعطيهم الدافع الذي يحفزهم على بذل قصارى جهدهم نحو أداء أفضل على الصعيد المهني والاجتماعي.