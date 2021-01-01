

بتقنيات عالية الأداء .. لينكولن تكشف عن "زفير" 2022 |صور بتقنيات عالية الأداء .. لينكولن تكشف عن "زفير" 2022 |صور

استطاعت النسخة لينكولن زفير والتي يطلق عليها اسم الرحلة الهادئة، ان تخطف الأنظار داخل فعاليات معرض قوانغتشو للسيارات للعام 2021، حيث تتمتع تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، بتصميم خارجي مبهر وحزمة من التقنيات الداخلية والتي تضيف جانب كبير من الرفاهية.



تجهيزات السيارة لينكولن زفير موديل 2022



تستمد لينكولن زفير موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 235 حصانا، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

أما عن المقصورة الداخلية فتضم إضاءة محيطة تتكون من 128 لون، واربعة اوضاع للاسترخاء، إلى جانب تقنيات دعم القيادة 360 2.0 و لينكولن أكتيف جلايد، مع مقاعد مريحة من الجلد الفاخر، ومسند لليد، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.وتضم لينكولن زفير موديل 2022 شاشة عملاقة لعرض الوسائط المتعددة، وهي لم تقتصر على ذلك فقط، بل تحتوي على لوحة لعرض البيانات الخاصة بقائد المركبة، حيث يبلغ قياسها نحو 27 بوصة، وتأتي هذه الشاشة بخيار يسمح لاستخدام النمط المتصل او المنقسم بحسب الرغبة، مع نظام صوتي وترفيهي متطور، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق.وتأتي السيارة لينكولن زفير موديل 2022 باطلالة خارجية انسيابية مع الكثير من مظاهر الشراسة، مثل المصابيح الامامية الحادة، والشبكات الهوائية المتعددة الفتحات مع لمسات فضية اللون، بينما ترتكز على قاعدة عجلات تتخطى حاجز الـ 2.900 مم، مزودة بجنوط رياضية تجمع بين اللون الفضى والاسود، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، وفتحة سقف كهربائية.







