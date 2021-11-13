عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية واسترتش للعضلات لتنشيط الجسم وخسارة الدهون.
قالت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.
وأضافت: "يمكنك القيام بهذه التمارين، عن طريق استخدام زجاجات المياه في حال عدم توفر الأوزان، بالتالي تقوية العضلات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استرتش العضلات .. تمارين سريعة لحرق الدهون وتنشيط الجسم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق