استرتش العضلات .. تمارين سريعة لحرق الدهون وتنشيط الجسم

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استرتش العضلات .. تمارين سريعة لحرق الدهون وتنشيط الجسم

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية واسترتش للعضلات لتنشيط الجسم وخسارة الدهون.

قالت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت: "يمكنك القيام بهذه التمارين، عن طريق استخدام زجاجات المياه في حال عدم توفر الأوزان، بالتالي تقوية العضلات.

وأشارت إلى أن هذه التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسم ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة به.


المصدر: صدى البلد

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