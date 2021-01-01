

بعد قصفها قمراً صناعياً.. روسيا تقر بأنها تطور أسلحة فضائية منذ فترة بعد قصفها قمراً صناعياً.. روسيا تقر بأنها تطور أسلحة فضائية منذ فترة

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، أن روسيا تعمل منذ فترة طويلة على تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.



وقال روجوزين في مقابلة مع قناة “سولوفييف لايف” التي تبث عبر “اليوتيوب” في معرض تعليقه على الوضع بشأن تدمير روسيا لقمر صناعي روسي خارج عن الخدمة في اختبار صاروخي: "روسيا تطور أسلحة مضادة للأقمار الصناعية منذ فترة طويلة، وليس هناك سر في هذا. لقد حان وقت قرار وزارة الدفاع إجراء اختبار".



وأشار رئيس روسكوسموس إلى أنه في الواقع الحالي، يجب أن تكون روسيا قادرة على الدفاع عن نفسها في الفضاء، وبالتالي فإن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أمر ضروري.

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وأضاف روجوزين أن روسكوسموس تتعقب حطام القمر الصناعي، مؤكدا أنه لا يشكل تهديدًا لمحطة الفضاء الدولية.يُذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أكد الأسبوع الماضي إجراء روسيا تجربة ناجحة في اختبار نظام مضاد للأقمار الصناعية، موضحاً أن التجربة تمت عن طريق استهداف قمر صناعي خارج عن الخدمة بمهارة عالية.وعرضت وزارة الدفاع الروسية، شريط فيديو يثبت وقوع محطة الفضاء الدولية تحت بقايا القمر الاصطناعي "تسيلينا-د" بمسافة تتراوح من 40 إلى 60 كيلومترا، وأن المحطة لم تتعرض لأي تهديد.