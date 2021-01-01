أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، أن روسيا تعمل منذ فترة طويلة على تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.
وقال روجوزين في مقابلة مع قناة “سولوفييف لايف” التي تبث عبر “اليوتيوب” في معرض تعليقه على الوضع بشأن تدمير روسيا لقمر صناعي روسي خارج عن الخدمة في اختبار صاروخي: "روسيا تطور أسلحة مضادة للأقمار الصناعية منذ فترة طويلة، وليس هناك سر في هذا. لقد حان وقت قرار وزارة الدفاع إجراء اختبار".
وأشار رئيس روسكوسموس إلى أنه في الواقع الحالي، يجب أن تكون روسيا قادرة على الدفاع عن نفسها في الفضاء، وبالتالي فإن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أمر ضروري.
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التعليقات على بعد قصفها قمراً صناعياً.. روسيا تقر بأنها تطور أسلحة فضائية منذ فترة
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