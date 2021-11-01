

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

ضربت عاصفة من الطقس السيئ البلاد على مدار 24 ساعة الماضية، أدت إلى هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات الشمالية وصلت إلى القاهرة والجيزة، وترتب على ذلك تعطيل الدراسة في 9 محافظات، وفي هذا الإطار حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس وتعرض البلاد لتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.



وأكدت الهيئة أن هناك شبورة مائية ستكون موجودة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



ذروة الطقس السيئ

و قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا الآن في ذروة موجة الطقس السيئ التي تمر على البلاد حاليا، بدأت أمس، وتستمر على مدار اليومين المقبلين الاحد والإثنين، في السواحل الشمالية بمحافظات مطروح والإسكندرية، ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة، مشيرة إلى أن هذه الموجة أمتدت إلى القاهرة الكبرى اليوم في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

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سقوط الأمطار بالقاهرةوأضافت شاكر خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه ستكون هناك أمطارا خفيفة ومتوسطة في القاهرة الكبرى "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، بينما ستكون متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن حدة الأمطار وكمياتها ستقل تدريجيا اليوم الأحد، وسيكون هناك أمطارا متوسطة على الساحل الشمالي والدلتا، وأمطار خفيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والصعيد.وتابعت: "بالنسبة لسيناء ستكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة، وقد تؤدي الطبيعة الجبلية في سيناء إلى تكون بعض السيول".نهاية الطقس السيئواختتمت: "ستنتهي حالة الطقس السيئ، بداية من يوم الاثنين، وستنحسر الأمطار تدريجيا على السواحل الشمالية وستكون أمطار خفيفة، ويشهد هذا اليوم بداية تحسن الأحوال الجوية".استمرار الأمطاروبحسب هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بمناطق (مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش) تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.طقس اليوم نصائح مهمة للمواطنينومن جانبها وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة رسائل مهمة للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة، جاءت كالتالي:رفع درجة استعداد المستشفيات القصوى.انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة المناسبة.على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.تنسيق دائم مع غرفة طوارئ الإسعاف ومستشفيات الصحة و الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137).الاستعداد لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم الرعاية الطبية على الوجه الأكمل.إلغاء إجازات الأطقم الطبية.توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية.توفير أرصدة إضافية من أكياس الدم ومشتقاته.مضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ.غرفة الأزمات تضم جميع قطاعات الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.ومن جانب آخر بعض النصائح للمواطنين:مجموعة من النصائح للمواطنين، بضرورة توخي الحذر خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة صباحات، والتي نستعرضها في التالي:توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق أثناء سقوط الأمطار خاصة الطرق الرئيسية في السواحل الشمالية والوجه البحري.في حالة حدوث برق:يفضل عدم التواجد في الأماكن المكشوفة.عدم التواجد تحت الأشجار.الابتعاد عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء.الابتعاد عن المنازل الآيلة للسقوط.توخي الحذر في فترات الليل والساعات المبكرة صباحا.ارتداء ملابس خريفية تميل إلى الملابس الشتوية.