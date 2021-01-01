أحدث تصميمات "سويت شيرت" لشتاء عام 2022.. مناسب لكل الأذواق



أحدث تصميمات "سويت شيرت" أحدث تصميمات "سويت شيرت"

يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء "سويت شيرت" خلال فصل الشتاء سواء عند التنزه مع الأصدقاء أو الذهاب للعمل أو حتى عند التسوق، وذلك لأناقته، كما يساعد على الشعور بالدفء ويمكن ارتدائه مع قطع ملابس أخرى مثل السروال أو التنورة، كما يناسب مختلف الأعمار بداية من الأطفال لكبار السن.

ومع حلول الأيام الباردة، انتشر على الصفحات الخاصة بالمحلات التجارية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من التصميمات المختلفة من "السويت شيرت" المصممة بسوستة فى المنتصف.



موضة ليست للرجال فقط

وقبل بضع سنوات، كان "السويت شيرت" المصمم بسوستة من المنتصف حكراً على الرجال، وعادة ما كانت تطرح بألوان باهتة أو أقمشة ماصة للعرق، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



ولكن مع انتشار الأحذية الرياضية الضيقة، وبنطلون جينز بقصّة مستقيمة، وشورتات عادت موضة الـ "سويت شيرت" المصمم بسوستة فى المنتصف مرة أخرى ليناسب المرأة والرجل والذى طرحته العديد من المحلات التجارية بألوان وخامات مختلفة ليناسب جميع الأذواق.

وتوجد تصميمات من "سويت شيرت" المصنوعة من الصوف والكشمير من فرو أغنام الميرينو، وقد أشار التقرير المنشور بصحيفة "مترو" البريطانية إلى تصميمات مختلفة من "سويت شيرت" موضة شتاء 2022، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.تصميمات مختلفة من "سويت شيرت" موضة شتاء 2022سويت شيرت بياقة مدمجةيوجد سويت شيرت مصمم بياقة مدمجة ولونه وردى ويمكن ارتدائه مع سروال جينز أزرق فاتح أو أسود، حيث يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة عند التسوق أو التنزه مع الأصدقاء.سويت شيرت بطباعة مموجةويوجد تصميم أخر للـ" سويت شيرت" بطباعة مموجة ولونه أرجوانى فاتح، حيث يمكن ارتدائه مع سروال أبيض اللون أو أرجوانى.سويت شيرت ميرينو بنصف سحابوتصميم أخر لـ" سويت شيرت" مصمم من فرو أغنام ميرينو، ومصمم بنصف سحاب ويساعد على الشعور بالدفء فى الأيام الباردة.سويت شيرت بسحاب عند الرقبةويوجد تصميم أخر طرحته إحدى العلامات التجارية وهو "سويت شيرت" مصمم بسحاب عند الرقبة يمكن ارتدائه مع سروال أو تنورة جلدية لونها أسود.سويت شيرت من الصوف الصناعيويوجد "سويت شيرت" مصنوع من الصوف الصناعى، لونه أصفر فاتح يمكن ارتدائه مع سروال لونه أرجوانى.











