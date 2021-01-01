يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء "سويت شيرت" خلال فصل الشتاء سواء عند التنزه مع الأصدقاء أو الذهاب للعمل أو حتى عند التسوق، وذلك لأناقته، كما يساعد على الشعور بالدفء ويمكن ارتدائه مع قطع ملابس أخرى مثل السروال أو التنورة، كما يناسب مختلف الأعمار بداية من الأطفال لكبار السن.
ومع حلول الأيام الباردة، انتشر على الصفحات الخاصة بالمحلات التجارية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من التصميمات المختلفة من "السويت شيرت" المصممة بسوستة فى المنتصف.
موضة ليست للرجال فقط
وقبل بضع سنوات، كان "السويت شيرت" المصمم بسوستة من المنتصف حكراً على الرجال، وعادة ما كانت تطرح بألوان باهتة أو أقمشة ماصة للعرق، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
ولكن مع انتشار الأحذية الرياضية الضيقة، وبنطلون جينز بقصّة مستقيمة، وشورتات عادت موضة الـ "سويت شيرت" المصمم بسوستة فى المنتصف مرة أخرى ليناسب المرأة والرجل والذى طرحته العديد من المحلات التجارية بألوان وخامات مختلفة ليناسب جميع الأذواق.
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التعليقات على أحدث تصميمات "سويت شيرت" لشتاء عام 2022.. مناسب لكل الأذواق
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