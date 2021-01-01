بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل



طريقة عمل الليمون المعصفر طريقة عمل الليمون المعصفر





طريقة عمل الليمون المعصفر من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فيعتبر الليمون المعصفر من أبرز أنواع المخللات التي يعشق العديد إلي تناولها بجانب الأطباق الرئيسية فهو يضفي مذاقا رائعا للطعام.





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يتميز الليمون المعصفر بأنه ذات مذاق مميز و مختلف عن غيره من أنواع المخللات، قدم العديد من خبراء الطبخ و الشيفات وصفات متنوعة و متجددة لـ طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل بدلا من شرائه من الأسواق و المحلات.طريقة تخليل الليمون بالعصفرقدمت الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق طريقة عمل تخليل الليمون بالعصفر في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكوناتأيضا.مقادير تخليل الليمون بالعصفركيلو ليمون مشقوق من الاعلىماء مغلي للسلقملعقة كبيرة ملحزيت للوجهكوب عصفرنصف كوب حبة البركةنصف كوب عصير ليمون3 كوب ماء مغليطريقة تخليل الليمون بالعصفر- يوضع الليمون في الماء المغلي ويترك حتى يغلي جيدا-يصفى ويترك حتى يبرد ثم يحشى الليمون بخليط حبة البركة والعصفر و عصير الليمون و زيت-يوضع الليمون بعد الحشو في برطمان من الزجاج ثم يوضع عليه كوب من الماء المغلي مذوب به ملعقة من الملح-نضيف على وجه البرطمان الزيت ثم نغلق البرطمان ويترك حتى ينضج الليمون المعصفر و يقدم بجانب الوجباتطريقة عمل الليمون المعصفر للشيف نجلاءكشفت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة عن طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بطريقة سهلة و سريعة من خلال:مقادير مخلل الليمون المعصفر2 كيلو ليمونكوب عصفرربع كوب حبة البركةكيس ملحفلفل أحمر حارفلفل أخضر حارزيتماءعصير ليمونطريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر- إغلى الليمون قليلاً- إضربى فى الخلاط الفلفل الأحمر الحار وماء سلق الليمون والملح والعصفر وحبة البركة-ضعى الخليط على الليمون وماء سلقه فى البرطمان وغطى الوجة بالزيت وعصير الليمون وقشر الليمون وإحكمى غلق البرطمان وإتركيه حتى تمام النضجطريقة تخليل الفلفلمخلل الفلفل من الأنواع المفضلة لدي الكثير من الأشخاص فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة تخليل الفلفل في المنزل.مقادير مخلل الفلفل الرومينصف كيلو فلفل أحمر رومي مكعبات وسط1 كوب خل عنبنصف كوب زيتنصف ملعقة صغيرة ملح8 عود بقدونس6 فص ثومطريقة تحضير مخلل الفلفل الرومي-يخلط الفلفل مع الزيت والخل على النار-يضاف الملح والثوم-يغطى الخليط ويترك على النار لمدة حوالي 20 دقيقة-يضاف البقدونس ويقلب الخليط لمدة دقيقة-يحفظ الخليط بعد أن يبرد في برطمان نظيف جاف- يترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات ثم يستخدم