بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة عمل الليمون المعصفر
طريقة عمل الليمون المعصفر من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فيعتبر الليمون المعصفر من أبرز أنواع المخللات التي يعشق العديد إلي تناولها بجانب الأطباق الرئيسية فهو يضفي مذاقا رائعا للطعام.
يتميز الليمون المعصفر بأنه ذات مذاق مميز و مختلف عن غيره من أنواع المخللات، قدم العديد من خبراء الطبخ و الشيفات وصفات متنوعة و متجددة لـ طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل بدلا من شرائه من الأسواق و المحلات.
طريقة تخليل الليمون بالعصفر
قدمت الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق طريقة عمل تخليل الليمون بالعصفر في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكوناتأيضا.
مقادير تخليل الليمون بالعصفر
كيلو ليمون مشقوق من الاعلى
ماء مغلي للسلق
ملعقة كبيرة ملح
زيت للوجه
كوب عصفر
نصف كوب حبة البركة
نصف كوب عصير ليمون
3 كوب ماء مغلي
طريقة تخليل الليمون بالعصفر
- يوضع الليمون في الماء المغلي ويترك حتى يغلي جيدا
-يصفى ويترك حتى يبرد ثم يحشى الليمون بخليط حبة البركة والعصفر و عصير الليمون و زيت
-يوضع الليمون بعد الحشو في برطمان من الزجاج ثم يوضع عليه كوب من الماء المغلي مذوب به ملعقة من الملح
-نضيف على وجه البرطمان الزيت ثم نغلق البرطمان ويترك حتى ينضج الليمون المعصفر و يقدم بجانب الوجبات
طريقة عمل الليمون المعصفر للشيف نجلاء
كشفت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة عن طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بطريقة سهلة و سريعة من خلال:
مقادير مخلل الليمون المعصفر
2 كيلو ليمون
كوب عصفر
ربع كوب حبة البركة
كيس ملح
فلفل أحمر حار
فلفل أخضر حار
زيت
ماء
عصير ليمون
طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر
- إغلى الليمون قليلاً
- إضربى فى الخلاط الفلفل الأحمر الحار وماء سلق الليمون والملح والعصفر وحبة البركة
-ضعى الخليط على الليمون وماء سلقه فى البرطمان وغطى الوجة بالزيت وعصير الليمون وقشر الليمون وإحكمى غلق البرطمان وإتركيه حتى تمام النضج
طريقة تخليل الفلفل
مخلل الفلفل من الأنواع المفضلة لدي الكثير من الأشخاص فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة تخليل الفلفل في المنزل.
مقادير مخلل الفلفل الرومي
نصف كيلو فلفل أحمر رومي مكعبات وسط
1 كوب خل عنب
نصف كوب زيت
نصف ملعقة صغيرة ملح
8 عود بقدونس
6 فص ثوم
طريقة تحضير مخلل الفلفل الرومي
-يخلط الفلفل مع الزيت والخل على النار
-يضاف الملح والثوم
-يغطى الخليط ويترك على النار لمدة حوالي 20 دقيقة
-يضاف البقدونس ويقلب الخليط لمدة دقيقة
-يحفظ الخليط بعد أن يبرد في برطمان نظيف جاف
- يترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات ثم يستخدم
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