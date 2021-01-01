أستاذ جراحة صدر يوضح كيف يسبب التدخين سرطان الرئة



التدخين التدخين





أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحة الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل الكلية الملكية للجراحين، أن التدخين يسبب سرطان الرئة من خلال إتلافه الخلايا المبطنة للرئتين، مشيرا إلى أنه حينما يقوم الشخص باستنشاق دخان السجائر المليء بالمواد المسببة للسرطان، تبدأ تغيرات في أنسجة الرئة.



وقال، إنه في المرحلة الأولى من التدخين أو استنشاق دخان السجائر، قد يكون الجسم قادرا على علاج هذا الضرر، ولكن مع كل تعرض متكرر، تتلف الخلايا الطبيعية التي تبطن الرئتين بشكل متزايد، وبمرور الوقت يتسبب التلف في عمل الخلايا بشكل غير طبيعي وقد يتطور السرطان في النهاية.

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وأشار الدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحات الصدر بطب عين شمس، إلى أن سرطان الرئة ينقسم لنوعين رئيسيين، بناءً على مظهر خلايا السرطان تحت المجهر؛ ويتخذ الطبيب قرارات العلاج بناء على النوع الرئيس من سرطان الرئة.وأوضح أن سرطان الرئة الرئيسيان: هما سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة حيث لا يحدث سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة تقريبا إلا لدى المدخنين الشرهين، وهذا النوع أقل شيوعا من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، أن سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو مصطلح شامل لعدة أنواع من سرطانات الرئة وتشمل سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي وسرطان الخلايا الكبيرة.وأوضح أحمد مصطفى أن هناك عدد من العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وبعض عوامل الخطورة وهذه يمكن السيطرة عليها عن طريق الإقلاع عن التدخين مثلاً لكن ثمة عوامل أخرى لا يمكن التحكم فيها مثل تاريخ العائلة المرضي.ولفت الدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحات الصدر، إلى أن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزيد مع زيادة عدد السجائر وعدد سنوات التدخين؛ لكن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلل بشكل كبير فرص الإصابة بسرطان الرئة.