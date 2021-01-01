أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول الخاص بكافة الفرق الدراسية .
وقال الدكتور أحمد رجب ، قرر مجلس الكلية بعقد امتحانات الميدتيرم الخاص بكلية الآثار يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر الجارى ، وستكون الامتحانات داخل لجان بالحرم الجامعى .
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التعليقات على عميد آثار القاهرة : مدة امتحان الميدتيرم 40 دقيقة
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