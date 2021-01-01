عميد آثار القاهرة : مدة امتحان الميدتيرم 40 دقيقة

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صورة الخبر: كلية الآثار جامعة القاهرة
كلية الآثار جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول الخاص بكافة الفرق الدراسية .



وقال الدكتور أحمد رجب ، قرر مجلس الكلية بعقد امتحانات الميدتيرم الخاص بكلية الآثار يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر الجارى ، وستكون الامتحانات داخل لجان بالحرم الجامعى .





وأكد الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفرقة الأولى ستعقد من الساعة 9 ص حتى الساعة 10 ص و الفرقة الثانية من 10 الي 11 ، أما الفرقة الثالثة ستكون من 11ص الي 12 ظ والفرقة الرابعة من 12 الي 1 ظهرا و من 3 الي 4 عصرا سيكون امتحان طلاب الدراسات عليا .

و أضاف عميد الكلية ، أن مدة الامتحان ستكون 40 دقيقة تليها 20 دقيقة تعقيم ، كما سيكون الامتحان 20 سؤال عليهم 20 درجة 10 أسئلة اختيار من متعدد اولا ترقيم من 1 الي 10 .

المصدر: elbalad

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