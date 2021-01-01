منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع معلمين وأولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وقال وزير التربية والتعليم: “تعرفوا أكثر على فلسفة منهج الرياضيات لـ الصف الرابع الابتدائي ومدى أهمية Math techbook وأثره في تعلم الطلاب، عن طريق الانضمام إلي ورشة عمل مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من نوفمبر 2021 الساعة ٥ مساءً”.



وأضاف وزير التربية والتعليم: "لمعرفة التفاصيل والاشتراك يسعدنا تسجيلكم عبر الرابط التالى:

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https://www.ekb.eg/web/guest/events?event=154814228showd...".وعلى جانب آخر .. شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في احتفالية ختام برنامج "هي تقود She Leads"، للعام الثاني على التوالي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لطالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة عن طريق تدريبات مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية.احتفالية الوزارةحضر الاحتفالية، التي أقيمت بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوزارة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، والنائبة سها السعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.وفي كلمته، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة والتحية للطالبات المشاركات في البرنامج، موجهًا الشكر لمؤسسة شباب القادة، على سعيها لتخريج كوادر شبابية وتعريف الطلاب والطالبات بريادة الأعمال وتدريبهم ليكونوا فاعلين في المستقبل.وأضاف شوقي، أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.وأشار إلى أن وزارة التربیة والتعلیم بدأت اعتبارًا من یولیو 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفني، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز تتمثل في تحسین الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعلیم الفني والتقني والتدریب المھني.واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من نماذج المدارس التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تدريب الطلاب بها بمختلف الأقسام، والتي من بينها مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني إمكانية مشاركة ما تم عرضه اليوم فى برنامج (هى تقود) فى منتدى شباب العالم القادم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.