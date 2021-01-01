دولة عربية تحذر من وصول درجات الحرارة إلى تحت الصفر

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دولة عربية تحذر من وصول درجات الحرارة إلى تحت الصفر

حذر الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد عادل قازنلي، من تعرض المملكة العربية السعودية، لتساقط الأمطار من جديد.

وقال قازنلي بمداخلة لقناة «الإخبارية» السعودية إن حالة الطقس ستكون محملة بهطول الأمطار وزخات البرد، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بعودة الرياح الشمالية الباردة.

وحول المواقع الأشد انخفاضا قال إن "طريف والقريات" سجلتا أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مؤية ومن المتوقع أن تقل درجات الحرارة إلى مادون الصفر درجة مئوية.

وبشأن موعد تساقط الثلوج قال المختص بالطقس، إن تساقط الثلوج يبدأ على جبل اللوز والمرتفعات شمال المملكة في آخر فصل الشتاء.

المصدر: قناة «الإخبارية» السعودية

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