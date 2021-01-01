بسبب كورونا .. ارتفاع شديد في وفيات الأشخاص بمفردهم داخل المنازل ببريطانيا

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توصلت دراسة إلى أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بمفردهم دون معرفة امرهم لمدة أسابيع ارتفع بشكل حاد خلال الجائحة.



وزادت عمليات التشريح على أجساد "متحللة بشكل ملحوظ" في المملكة المتحدة بنسبة 70 في المائة خلال الوباء.



قارن الباحثون البيانات من 12 شهرًا قبل وبعد تنفيذ الإغلاق الوطني الأول في 23 مارس 2020.

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قالت الدراسة التي أجراها صندوق الرعاية الصحية في إمبريال كوليدج في ورقتهم إن كل جثة شديدة التحلل تم العثور عليها في المنزل كانت لشخص يعيش بمفرده.وقالت النتائج ، التي نُشرت في مجلة Clinical Pathology ، إن الزيادة تعني أن العديد من أحبائهم قد تُركوا دون إجابات جوهرية حول أسباب الوفاة - بما في ذلك الأمراض الوراثية المحتملة.وجدت الدراسة أن 29 من 104 تشريح بعد الوفاة تم تحليلها بين مارس 2020 ومارس 2021 أظهرت تحللًا ملحوظًا (27.9٪). من أصل 159 حالة بعد الوفاة تم فحصها بين مارس 2019 ومارس 2020 ، أظهر 26 فقط هذا التحلل (16.4٪).أدت قيود Covid المفروضة لأول مرة في مارس 2020 إلى تقليل الاختلاط المنزلي بشكل كبير.ووجدت الدراسة أيضًا أن 38 في المائة من الوفيات في عينة 2020/21 كانت من المنزل ، مما يعكس قيود `` البقاء في المنزل '' التي كانت سائدة في الأماكن لعدة أشهر خلال العام.قال الدكتور ثيودور إسترين سيرلوي ، المؤلف المشارك في الدراسة ، لصحيفة The Telegraph: "هذه الزيادة في التحلل الشديد بعد الوفاة هي بشكل عام علامة على عدم العثور على الجسد لفترة طويلة ، بما يزيد عن أسبوع على الأقل".