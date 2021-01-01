فوضى في هولندا.. الشرطة تفتح النار على متظاهرين ضد قيود كورونا



فوضى في هولندا فوضى في هولندا

فتحت الشرطة الهولندية النار على المتظاهرين في أعمال شغب اندلعت في وسط مدينة روتردام ضد قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أمس الجمعة، ووصفها عمدة المدينة الهولندية بأنها "عربدة من العنف".



وقالت الشرطة إن اثنين من مثيري الشغب نُقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بالرصاص، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت عليهما الرصاص.



وذكرت الشرطة إن الضباط اعتقلوا 51 شخصا نصفهم تقريبا قاصرون. وتم نقل أحد ضباط الشرطة إلى المستشفى لإصابة في ساقه في أعمال الشغب، وتلقى آخر العلاج من قبل الإسعاف، وأصيب عدد لا يحصى من الآخرين بجروح طفيفة.

قد يعجبك أيضا...

وقال رئيس البلدية أحمد أبو طالب للصحفيين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت إنه "في عدة مناسبات شعرت الشرطة أنه من الضروري سحب أسلحتها للدفاع عن نفسها حيث اندلع المشاغبون في منطقة التسوق المركزية بالمدينة الساحلية، وأشعلوا النيران ورشقوا الحجارة. وأطلقوا الألعاب النارية على الضباط".وتتوقع الشرطة وهي تمشط لقطات فيديو من كاميرات المراقبة أن تقوم بمزيد من الاعتقالات.