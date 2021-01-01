فوضى في هولندا.. الشرطة تفتح النار على متظاهرين ضد قيود كورونا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فوضى في هولندا.. الشرطة تفتح النار على متظاهرين ضد قيود كورونا

صورة الخبر: فوضى في هولندا
فوضى في هولندا

فتحت الشرطة الهولندية النار على المتظاهرين في أعمال شغب اندلعت في وسط مدينة روتردام ضد قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أمس الجمعة، ووصفها عمدة المدينة الهولندية بأنها "عربدة من العنف".

وقالت الشرطة إن اثنين من مثيري الشغب نُقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بالرصاص، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت عليهما الرصاص.

وذكرت الشرطة إن الضباط اعتقلوا 51 شخصا نصفهم تقريبا قاصرون. وتم نقل أحد ضباط الشرطة إلى المستشفى لإصابة في ساقه في أعمال الشغب، وتلقى آخر العلاج من قبل الإسعاف، وأصيب عدد لا يحصى من الآخرين بجروح طفيفة.

وقال رئيس البلدية أحمد أبو طالب للصحفيين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت إنه "في عدة مناسبات شعرت الشرطة أنه من الضروري سحب أسلحتها للدفاع عن نفسها حيث اندلع المشاغبون في منطقة التسوق المركزية بالمدينة الساحلية، وأشعلوا النيران ورشقوا الحجارة. وأطلقوا الألعاب النارية على الضباط".

وتتوقع الشرطة وهي تمشط لقطات فيديو من كاميرات المراقبة أن تقوم بمزيد من الاعتقالات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فوضى في هولندا.. الشرطة تفتح النار على متظاهرين ضد قيود كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51045

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager