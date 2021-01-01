فتحت الشرطة الهولندية النار على المتظاهرين في أعمال شغب اندلعت في وسط مدينة روتردام ضد قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أمس الجمعة، ووصفها عمدة المدينة الهولندية بأنها "عربدة من العنف".
وقالت الشرطة إن اثنين من مثيري الشغب نُقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بالرصاص، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت عليهما الرصاص.
وذكرت الشرطة إن الضباط اعتقلوا 51 شخصا نصفهم تقريبا قاصرون. وتم نقل أحد ضباط الشرطة إلى المستشفى لإصابة في ساقه في أعمال الشغب، وتلقى آخر العلاج من قبل الإسعاف، وأصيب عدد لا يحصى من الآخرين بجروح طفيفة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوضى في هولندا.. الشرطة تفتح النار على متظاهرين ضد قيود كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق