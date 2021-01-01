كليات جامعة القاهرة تستعد لـ الميد تيرم .. وكلية الاعلام : الامتحانات أونلاين عبر المنصة الإلكترونية

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بعد انتهاء مقررات الفصل الدراسى لـ شهرى أكتوبر و نوفمبر ، أطلقت بعض كليات جامعة القاهرة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول “ الميد تيرم ” للعام الجامعى 2021-2022 .



ومن جانبه ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول الخاص بكافة الفرق الدراسية .



وقال الدكتور أحمد رجب ، قرر مجلس الكلية بعقد امتحانات الميدتيرم الخاص بكلية الاثار يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر الجارى وستكون الامتحانات داخل لجان بالحرم الجامعى .

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و أكد الدكتور أحمد رجب ، على أن امتحانات الفرقة الأولى ستعقد من الساعة 9 ص حتى الساعة 10 ص و الفرقة الثانية من 10 الي 11 ، أما الفرقة الثالثة ستكون من 11ص الي 12 ظ و الفرقة الرابعة من 12 الي 1 ظهرا و من 3 الي 4 عصرا سيكون امتحان طلاب الدراسات عليا .و أضاف عميد الكلية ، و سيكون مدة الامتحان 40 دقيقة تليها 20 دقيقة تعقيم ، كما سيكون الامتحان 20 سؤالا عليها 20 درجة 10 أسئلة اختيار من متعدد اولا ترقيم من 1 الي 10 .وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول “ الميدتيرم” .وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البد ، أن كلية الآداب قد انتهت من امتحانات درجات أعمال السنة الخميس الماضى، مؤكدا أنه جار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .على الجانب الأخر ، أعلنت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة و الرابعة من يوم السبت الموافق ٢٧ نوفمبر ديسمبر حتى يوم الخميس ٢ ديسمبر .كما عميدة كلية الاعلام ، عن عقد جميع الامتحانات لكافة الفرق أونلاين على المنصة الإلكترونية الخاصة بها .وكان قد صرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، بأن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد والإدارات المعنية، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف.وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنهاالتشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.وأشار الدكتور محمود علم الدين، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بجوار بوابات الحرم الجامعي؛ حيث يتم توجيه الطلاب غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح.جدير بالذكر أن جامعة القاهرة خصصت 21 نقطة داخل وخارج الحرم الجامعي لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في مستشفى الطلبة والمدينة الجامعية وعدد من الكليات لتقديم خدمات تطعيم الطلاب بالجرعة الأولى والثانية وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.