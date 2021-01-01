خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

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خناقة شوارع داخل فرع فودافون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي بين موظف وأحد الأشخاص من مستخدمي الشبكة، داخل أحد فروع شركة شهيرة لـ خطوط الهاتف المحمول.

الفيديو يكشف تشابك بالأيدي بين عميل وممثلي خدمة العملاء داخل أحد الفروع الشركة.

وأكدت شركة فودافون أن مشادة وقعت بين الطرفين وتطاول بالأيدي وقع داخل إحدى الفروح وتم التصالح بين الأطراف بعد تحرير المحضر والإعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الشركة ان الإدارة لا تقبل أي تجاوز في حق العملاء تحت اي ظرف وجاري التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

وتطورت المشاجرة إلى اشتباكات بالأيدي، على إثرها اعتدى ممثلو خدمة العملاء على العميل وضربوه داخل الفرع، مطالبين العميل الخروج من الفرع.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157901502927101&id=526212100

المصدر: elbalad

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