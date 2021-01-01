30 يوما.. تجديد حبس حسن راتب لاتهامه بقضية الآثار الكبرى



تجديد حبس حسن راتب تجديد حبس حسن راتب

قررت محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 30 يوما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم “نائب الجن والعفاريت”.



كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت حبس رجل الأعمال حسن راتب ٤ أيام لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار.



النيابة تواجه راتب باعترافات حسانين

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

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وفي نوفمبر الماضي، كان قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنوب القاهرة، قد قرر، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الاثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.