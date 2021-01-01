أكلة سعودية.. طريقة عمل كبسة الدجاج



كبسة الدجاج كبسة الدجاج

كبسة الدجاج من الأطباق المشهورة و المعروفة في المطبخ السعودي، ولكن على الرغم من ذلك أصبحت متوفرة في الوطن العربي بشكل كبير، فتعتبر كبسة الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يحرص العديد على تناولها نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم.



قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير كبسة الدجاج

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1 كيلو جرام صدور الدجاج2 أرز3 سمنة2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم5 فص ثوم1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم2 كوب ماء1 كوب لبن رايب3 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة2 مرقة دجاج3 طماطم متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات5 فص حبهان5 عيدان قرنفل5 فلفل أسودملح حسب الذوق7 أرزنصف ملعقة صغيره زعفران منقوع بـ 1/4 كوب ماء الوردطريقة تحضير كبسة الدجاج- في حلة على النار، سخنى ملعقتين من السمن ثم اضيفى البصل ويقلى حتى يصبح ذهبي اللون-قطعى صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم وتقلى قليلاً ثم ترفع جانباً- ضيفى الثوم والزنجبيل، الماء واللبن الزبادي، البهارات، مكعبات المرق ومكعبات الطماطم وتترك تغلي مع التحريك، تغطّى وتترك على نارٍ خفيفةٍ مع التحريك من وقت لمدة 20 دقيقة- ارفعى الخليط من النار ويهرس جيدا، ثم ضعية مرة ثانية في الحلة وهنا ضيفى قطع الدجاج المقلية واتركى الخليط على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى النضوج- في حلة على النار، ضعى الأرز مع البهارات والملح في الماء ويطهى لمدة 10- 8 دقائق أو إلى أن يصبح الأرز مطهواً بشكل كامل، وصفية- في حلة كبيرة على النار، ضعى ملعقة من السمن وضيفى إليها نصف كمية الأرز المطبوخ وفوقه خليط الدجاج ثم الكمية المتبقية من الأرز- رشى مزيج الزعفران وماء الورد على وجه الأرز- غطى الحلة واتركية على نار هادئة لمدة 25 دقيقة