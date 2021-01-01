كبسة الدجاج
كبسة الدجاج من الأطباق المشهورة و المعروفة في المطبخ السعودي، ولكن على الرغم من ذلك أصبحت متوفرة في الوطن العربي بشكل كبير، فتعتبر كبسة الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يحرص العديد على تناولها نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير كبسة الدجاج
1 كيلو جرام صدور الدجاج
2 أرز
3 سمنة
2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم
5 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم
2 كوب ماء
1 كوب لبن رايب
3 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة
2 مرقة دجاج
3 طماطم متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات
5 فص حبهان
5 عيدان قرنفل
5 فلفل أسود
ملح حسب الذوق
7 أرز
نصف ملعقة صغيره زعفران منقوع بـ 1/4 كوب ماء الورد
طريقة تحضير كبسة الدجاج
- في حلة على النار، سخنى ملعقتين من السمن ثم اضيفى البصل ويقلى حتى يصبح ذهبي اللون
-قطعى صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم وتقلى قليلاً ثم ترفع جانباً
- ضيفى الثوم والزنجبيل، الماء واللبن الزبادي، البهارات، مكعبات المرق ومكعبات الطماطم وتترك تغلي مع التحريك، تغطّى وتترك على نارٍ خفيفةٍ مع التحريك من وقت لمدة 20 دقيقة
- ارفعى الخليط من النار ويهرس جيدا، ثم ضعية مرة ثانية في الحلة وهنا ضيفى قطع الدجاج المقلية واتركى الخليط على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى النضوج
- في حلة على النار، ضعى الأرز مع البهارات والملح في الماء ويطهى لمدة 10- 8 دقائق أو إلى أن يصبح الأرز مطهواً بشكل كامل، وصفية
- في حلة كبيرة على النار، ضعى ملعقة من السمن وضيفى إليها نصف كمية الأرز المطبوخ وفوقه خليط الدجاج ثم الكمية المتبقية من الأرز
- رشى مزيج الزعفران وماء الورد على وجه الأرز
- غطى الحلة واتركية على نار هادئة لمدة 25 دقيقة
التعليقات على أكلة سعودية.. طريقة عمل كبسة الدجاج
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق