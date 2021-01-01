أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديثا جديدا لعدد من مستخدمي هواتف آيفون وكذلك مستخدمى ساعاتها الذكية، يعمل على إصلاح الأخطاء الشائعة الموجودة في الأجهزة، وكذلك المشكلات التقنية التي حدثت في أثناء الاستخدام .
وبحسب موقع PhoneArena فإن التحديث الجديد iOS 15.1.1 يعمل على تحسين مشكلة انقطاع المكالمات؛ للحصول على تجربة سلسلة خلال إجراء المكالمات، وهو متوفر الآن لمستخدمي هواتف آيفون 12 و 13 فقط.
ومن المقرر أن يتم إطلاق التحديث خلال الأسابيع المقبلة لهواتف آيفون الأقدم تباعا، كما يشمل تحديث watchOS 8.1.1 أحدث ساعات آبل الذكية من الجيل السابع Apple Watch 7 إلى أن يتم إصداره للطرز الأقدم .
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التعليقات على تحديث جديد من آبل يعالج أخطاء هواتف آيفون ومستخدمي ساعاتها الذكية.. تفاصيل
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