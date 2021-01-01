

تحديث جديد من آبل يعالج أخطاء هواتف آيفون ومستخدمي ساعاتها الذكية.. تفاصيل تحديث جديد من آبل يعالج أخطاء هواتف آيفون ومستخدمي ساعاتها الذكية.. تفاصيل

أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديثا جديدا لعدد من مستخدمي هواتف آيفون وكذلك مستخدمى ساعاتها الذكية، يعمل على إصلاح الأخطاء الشائعة الموجودة في الأجهزة، وكذلك المشكلات التقنية التي حدثت في أثناء الاستخدام .



وبحسب موقع PhoneArena فإن التحديث الجديد iOS 15.1.1 يعمل على تحسين مشكلة انقطاع المكالمات؛ للحصول على تجربة سلسلة خلال إجراء المكالمات، وهو متوفر الآن لمستخدمي هواتف آيفون 12 و 13 فقط.



ومن المقرر أن يتم إطلاق التحديث خلال الأسابيع المقبلة لهواتف آيفون الأقدم تباعا، كما يشمل تحديث watchOS 8.1.1 أحدث ساعات آبل الذكية من الجيل السابع Apple Watch 7 إلى أن يتم إصداره للطرز الأقدم .

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والهواتف التي ستحصل على تحديث iOS 15.1.1 هى :سلسلة هواتف آيفون 12iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Maxسلسلة هواتف آيفون 13iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Maxوإذا كنت أحد مستخدمى هواتف آيفون 12 أو آيفون 13 فيمكنك تحميل تحديث iOS 15.1.1 من خلال الدخول على من الإعدادات ثم الدخول على عام ثم القيام بتحديث البرنامج.ويعمل تحديث تحديث watchOS 8.1.1 لساعة Apple Watch 7 الذكية على حل المشكلة المتعلقة بالشحن ، حيث كانت تتوقف الساعة في أوقات عشوائية كما أن المستخدمون كانوا يواجهون فشلا عند بدء شحنها مرة أخرى.