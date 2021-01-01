تعرف على مواصفات هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي

تعمل شركة سامسونج Samsung، على تطوير الجيل التالي من الهواتف الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 و Z Flip 4، وقد تم تسريب المعلومات الأولى حول أجهزة الشركة الرائدة من كوريا.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع أن يحظى هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4 بتقنية الجيل الثالث من الكاميرا مما يعني أنه سيقدم كاميرا سيلفي تحت الشاشة مع عدم وجود نوتش فى شاشة الهاتف.
تسريب تفاصيل مواصفات الجيل الرابع من هواتف سامسونج القابلة للطى
وهذه المرة سيتمتع هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي، باثنين من الكاميرات الأمامية المحسنة أسفل الشاشتين الداخلية والخارجية للجهاز، ووفقا للشائعات لن تتغير سعة البطارية بهاتف سامسونج المرتقب مقارنة بالإصدار الحالي Fold 3.
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