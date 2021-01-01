للحماية من أعين المتطفلين.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك خطوة بخطوة

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صورة الخبر: للحماية من أعين المتطفلين.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك خطوة بخطوة
للحماية من أعين المتطفلين.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك خطوة بخطوة

أطلقت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، ميزة أمان جديدة ستسمح لمستخدميها وخاصة من النساء، بـ قفل الملف الشخصي الخاصة بهم على المنصة، لحماية البروفايل الخاصة بهم من المستخدمين الآخرين عن غير الأصدقاء من المتطفلين والمزعجين من مراقبتهم.

وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، تمنع ميزة "قفل الملف الشخصي" على فيسبوك، الأشخاص غير المرغوب بهم، من البحث في الملف التعريفي لمستخدمي المنصة وسرقة معلوماتهم، أو تحميل صورهم الشخصية لإنشاء حسابات مزيفة.

كيفية قفل الملف الشخصي
وبمجرد قفل ملف التعريف الخاص بك على فيسبوك، لا يتمكن أي شخص ليس بقائمة أصدقاؤك على الموقع، من تكبير صورة الملف الشخصي بالحجم الكامل وصورة الغلاف الخاصة بك أو مشاركتها أو تنزيلها، كما لا يمكن لغير الأصدقاء رؤية الصور والمنشورات على الجدول الزمني للحساب المقفل سواء أكانت تلك المشاركات قديمة أو جديدة.

وتتيح ميزة قفل الملف الشخصي أو "Facebook Profile Lock"، لمستخدمي فيسبوك المزيد من التحكم في ملفاتهم الشخصية والمحافظة على خصوصيتهم من أعين المتطفلين، وذلك من خلال تطبيق إعدادات خصوصية متعددة.

ولتمكين ميزة قفل الملف الشخصي، يمكن للمستخدم النقر فوق "المزيد" تحت اسمه في ملف تعريف فيسبوك، ثم تحديد "قفل الملف الشخصي" والنقر مرة أخرى للتأكيد، أو اتباع الطريقة التالية:



طريقة قفل الملف الشخصي على الفيس بوك
أولا: افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الأندرويد.

ثانيا: انقر على الثلاث خطوط الرأسية أعلى يسار الشاشة
ثالثا: مرر لأسفل للنقر على خيار الإعدادات والخصوصية.

رابعا: انقر على خيار الإعدادات ثم مرر لأسفل وصول لقسم الجمهور وإمكانية الظهور.

خامسا: اضغط على خيار قفل الملف الشخصي، ثم انقر على الزر الذي يظهر باللون الأزرق "قفل ملفك الشخصي"، ستظهر لك صفحة ملفك الشخصي مع رسالة منبثقة انقر على زر موافق.

المصدر: صدى البلد

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