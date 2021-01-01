إطلاق صاروخ النقل «إلكترون» على متنه قمران صناعيان

أعلنت شركة Rocket Lab، أن صاروخ النقل "إلكترون، أطلق من منصة Rocket Lab في شبه جزيرة Mahia، على الساحل الشرقي لنيوزيلندا وعلى متنه قمران صناعيان لسبر كوكب الأرض.
وتشير الشركة، في بيانها يوم 18 نوفمبر، إلى أن الصاروخ "إلكترون" من فئة الصواريخ الخفيفة ذو مرحلتين، أطلق في الساعة 14.38 بتوقيت نيوزيلندا (4.38 بتوقيت موسكو).
ويذكر أن، هذا هو الإطلاق الثاني والعشرين لصاروخ "إلكترون"، حيث كان الإطلاق الأول في 25 مايو عام 2017، منها ثلاثة فاشلة، وفي حال نجاح هذا الصاروخ في وضع القمرين الصناعيين في مدارهما المقرر، سيصبح عدد الأقمار الصناعية التي حملتها صواريخ "إلكترون" إلى الفضاء 107 أقمار.
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