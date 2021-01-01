

دراسة: تغير المناخ يتسبب في تضخم الغلاف الجوي للأرض دراسة: تغير المناخ يتسبب في تضخم الغلاف الجوي للأرض

توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في تضخم الغلاف الجوي للأرض ، وهو ما قد يكون له آثار تتجاوز مجرد صحة الكوكب.



وجد الباحثون في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي أن أدنى مستوى من الغلاف الجوي ، المعروف باسم طبقة التروبوسفير ، قد تضخم ما يقرب من 174 قدمًا لكل عقد بين عامي 2001 و 2020.



في هذه المرحلة ، من غير الواضح كيف سيؤثر ارتفاع التروبوبوز على مناخ الكوكب أو الطقس ، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تحليق الطائرات على ارتفاع أعلى لتجنب الاضطرابات ، وفقًا لتقارير Live Science.

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يرتبط توسع طبقة التروبوسفير ارتباطًا مباشرًا بارتفاع درجات الحرارة بالقرب من سطح الأرض وهو أمر مهم ، نظرًا لأنه يمتد من مستوى سطح البحر إلى "حوالي 5 أميال فوق سطح الأرض عند القطبين إلى 10 أميال عند خط الاستواء ، اعتمادًا على الموسم" .قال المؤلف المشارك للدراسة بيل راندل ، وهو عالم في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر بولاية كولورادو ، في البيان: "هذه علامة لا لبس فيها على تغيير بنية الغلاف الجوي".توفر هذه النتائج تأكيدًا مستقلاً ، بالإضافة إلى جميع الأدلة الأخرى على تغير المناخ ، على أن غازات الدفيئة تغير غلافنا الجوي.قام الباحثون بتحليل قياسات منطاد الطقس في نصف الكرة الشمالي على مدار الأربعين عامًا الماضية للتوصل إلى النتائج التي توصلوا إليها،المنطقة العليا من طبقة التروبوسفير ، والمعروفة باسم التروبوبوز ، تصبح أصغر وأكبر بناءً على درجات الحرارة والفصول.ومع ذلك ، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، بسبب ارتفاع انبعاثات الدفيئة ، يتم احتجاز المزيد من الحرارة في الغلاف الجوي ويتمدد طبقة التروبوسفير.التوسع يحدث بشكل أسرع مما كان عليه في السابق. بين عامي 1980 و 2000 ، كان التوسع 164 قدمًا لكل عقد.