

استخدام الواقع الافتراضي في علاج الآلام المزمنة استخدام الواقع الافتراضي في علاج الآلام المزمنة

صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام نظام الواقع الافتراضي كعلاج لآلم الظهر المزمن.



وينضم العلاج المسمى EaseVRx إلى القائمة المختصرة من العلاجات الرقمية التي وافقت عليها الوكالة على مدار السنوات القليلة الماضية.



يتضمن EaseVRx سماعة رأس VR وجهازًا يضخم صوت أنفاس المستخدم للمساعدة في تمارين التنفس.

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ويستخدم مبادئ من العلاج السلوكي المعرفي، والذي يهدف إلى مساعدة الناس على التعرف على أنماط التفكير والعواطف المختلفة وفهمها.وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيانها إن البرنامج يعالج الألم من خلال الاسترخاء والتشتيت وتحسين الوعي بالإشارات الداخلية.وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية EaseVRx بناءً على بيانات من دراسة استمرت 8 أسابيع على 179 شخصًا يعانون من آلام أسفل الظهر استمرت 6 أشهر أو أكثر.واستخدم نصفهم برنامج EaseVRx وشارك النصف الآخر في برنامج واقع افتراضي آخر ثنائي الأبعاد لا يستخدم طرق العلاج السلوكي المعرفي.وقال كريستوفر لوفتوس، القائم بأعمال مدير مكتب أجهزة الطب العصبي والفيزيائي في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان إن نظام الواقع الافتراضي يمكن أن يكون خيارًا بديلاً للأدوية الأفيونية لآلام الظهر.وتظهر الأبحاث أن الأساليب النفسية يمكن أن تكون علاجات فعالة للألم المزمن لبعض الأشخاص.ويؤكد المؤيدون أن استهداف هذه المكونات للألم لا يعني أن الألم أقل واقعية ومع ذلك، فإن العلاج السلوكي المعرفي للألم مثير للجدل في بعض الأحيان وقد قوبلت الجهود المبذولة لدمجه في الرعاية القياسية بمخاوف من أنه سيتم استخدامه كذريعة لسحب الأشخاص من الأدوية اللازمة.وتم تطوير EaseVRx بواسطة شركة AppliedVR، والتي تختبر أيضًا نظامها الأساسي كعلاج لألم فيبروميالغيا أو آلام الحروق أو الألم أثناء الولادة.