

«سيبا».. أول سفينة شحن بالعالم تعمل بالطاقة النظيفة| فيديو «سيبا».. أول سفينة شحن بالعالم تعمل بالطاقة النظيفة| فيديو

«سيبا» هو اسم أكبر وأول سفينة شحن نظيفة في العالم، والتي تستعد شركة Sailcargo لإطلاق أسطولها المستقبلي من تلك السفن المتوقع لها أن تحدث ثورة في نقل البضائع.



وقد تم بناء السفينة التي يبلغ ارتفاعها 150 قدمًا (46 مترًا) من الخشب وتعمل بواسطة أشرعة، ولكنها تتميز أيضًا بمحرك كهربائي، لتوفير طاقة إضافية في رحلاتها الطويلة.



وقد صُممت سيبا لتكون مركب شراعي علوي بثلاثة أعمدة، وهي مستوحاة من القوارب التقليدية، وتتميز بمنطقة شراع كبيرة بما يكفي للسماح لها بالتحرك حتى في الرياح الخفيفة جدًا، مع سهولة المناورة أيضًا أثناء الظروف الجوية الصعبة.

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كما أن السفينة العملاقة، مزودة بمحرك كهربائي إضافي يعمل عند الحاجة إلى طاقة إضافية، وسيتم شحن البطاريات إما من الألواح الشمسية، أو من الطاقة المتجددة الناتجة عن المراوح المزدوجة التي تعمل بمثابة توربينات تحت الماء.ويتم حاليًا بناء السفينة عديمة الانبعاثات في كوستاريكا، في أول حوض بناء سفن متجدد في العالم في هذه المنطقة، كما ويتم الحصول على جميع الأخشاب المنشورة لبناء السفينة بشكل مستدام ، كما أطلقت Sailcargo أيضًا برامج لزراعة الأشجار وإعادة التحريج.وستكون «سيبا» قادرة على نقل 250 طنًا من البضائع، وستدمج أخواتها في المستقبل تقنيات دفع أكثر ابتكارًا، مثل خلايا وقود الهيدروجين، والوقود الحيوي من الطحالب، وستظهر سفينة شحن الطاقة النظيفة لأول مرة كناقلة قهوة.وكانت شركة Sailcargo قد دخلت مؤخرًا في شراكة مع Café William لنقل حبوب البن من أمريكا الجنوبية إلى Sherbrooke في كيبيك بكندا، وسيكون هذا العرض الأول عالميًا ليس فقط في صناعة القهوة، ولكن أيضًا للشحن بشكل عام.ومن المقرر أن يدخل القارب الشراعي عديم الانبعاثات، وهو رائد في مجال الشحن المستدام، الخدمة في عام 2023.