

سعر ومواصفات مرسيدس B 180 موديل 2021 في مصر .. صور سعر ومواصفات مرسيدس B 180 موديل 2021 في مصر .. صور

تقدم شركة مرسيدس الالمانية باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، ومن بين هذه الطرازات تأتي النسخة B 180 موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تضم حزمة متنوعة من التقنيات الفنية، إلى جانب وسائل الحماية والرفاهية ايضا.



محرك السيارة مرسيدس B 180 موديل 2021





زودت السيارة مرسيدس B 180 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 136 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 200 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، يعمل عبر منظومة الجر الامامي.

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تسارع واستهلاك الوقود للسيارة مرسيدس B 180 موديل 2021من خلال الامكانيات الفنية الخاصة بالسيارة مرسيدس B 180 موديل 2021 يمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9 ثواني، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، معغ سرعة قصوى تصل إلى 212 كم/ساعة.قياسات السيارة مرسيدس B 180 موديل 2021ترتكز السيارة مرسيدس B 180 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2729 مم، مع نسبة طول بلغت 4419 مم، وبعرض يبلغ 1796 مم، بينما تأتي بارتفاع يبلغ 1562 مم، ونسبة خلوص ارضي تقدر بـ 132 مم، بينما تض السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 445 لتر، وخزان وقود بسعة 43 لتر.أسعار السيارة مرسيدس B 180 موديل 2021 داخل السوق المصريالفئة الأولى موديل 2021 A/T TOURER PREMIUM محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 625 الف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOURER PROGRESSIVE 2021 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 705 ألف جنيه.