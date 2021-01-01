شاهد SUV فيراري بوروسانجوي تدخل مصنع الشركة

آخر الأخبارأخبار السيارات › شاهد SUV فيراري بوروسانجوي تدخل مصنع الشركة

صورة الخبر: شاهد SUV فيراري بوروسانجوي تدخل مصنع الشركة
شاهد SUV فيراري بوروسانجوي تدخل مصنع الشركة

لا يزال لدى فيراري بعض الوقت قبل الكشف عن سيارتها بوروسانجوي كأول SUV من فيراري.

شوهدت السيارة قرب مصنع الشركة في ميلانو إيطاليا في أحد أقرب وأوضح المشاهد التجسسية للسيارة حتى الآن، وسيكون أساس السيارة هو نفس أساس شقيقتها روما مع مساخة إضافية لكي تتسع السيارة لـ4 ركاب.

يتوقع أن تأتي السيارة بمحرك V12 دون أي أنظمة هجينة، وسينتج المحرك حوالي 800 حصان، ويمكن أن نشاهد أيضاُ فئات متعددة أخرى بمحركات V8 وV6 مع أو بدون محركات كهربائية هجينة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد SUV فيراري بوروسانجوي تدخل مصنع الشركة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37500

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager