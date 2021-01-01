لا يزال لدى فيراري بعض الوقت قبل الكشف عن سيارتها بوروسانجوي كأول SUV من فيراري.
شوهدت السيارة قرب مصنع الشركة في ميلانو إيطاليا في أحد أقرب وأوضح المشاهد التجسسية للسيارة حتى الآن، وسيكون أساس السيارة هو نفس أساس شقيقتها روما مع مساخة إضافية لكي تتسع السيارة لـ4 ركاب.
يتوقع أن تأتي السيارة بمحرك V12 دون أي أنظمة هجينة، وسينتج المحرك حوالي 800 حصان، ويمكن أن نشاهد أيضاُ فئات متعددة أخرى بمحركات V8 وV6 مع أو بدون محركات كهربائية هجينة.
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التعليقات على شاهد SUV فيراري بوروسانجوي تدخل مصنع الشركة
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