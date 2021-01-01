

حافظ على تيل فرامل سيارتك بهذه الخطوات حافظ على تيل فرامل سيارتك بهذه الخطوات

بطانات الاحتكاك أو ما يعرف بتيل الفرامل هي الجزء الذي يلامس دوارات أو أقراص الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل ، ليقوم التيل بالاحتكاك والضغط على الدوارات وبالتالي إبطاء حركة دوران العجلات حتى التوقف التام للسيارة.



ومع كل مرة تقوم في الضغط فيها على دواسة الفرامل يستهلك التيل بشكل طفيف ، وعلى المدى الطويل يتعرض للتآكل ويحتاج إلى تغيير ، فيكف يمكن إطالة عمره ومتى يحتاج إلى تغييره لتضمن سلامتك على الطريق؟



بشكلٍ عام يتراوح العمر الافتراضي للبطانات أو التيل ما بين 30 إلى 40 ألف كيلومتر ، إلا أن مثله مثل أجزاء عديدة بالسيارة يخضع عمرها إلى طبيعة القيادة ونوع الطرق التي تعتاد السير عليها ، لذلك :

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القيادة بسرعة عالية مع التوقف المفاجيء بشكل متكرر تزيد من سرعة تآكل التيل ، فاحرص على التوقف المتدرج والقيادة الهادئة وحافظ دائماً على المسافة الآمنة بين سيارتك والسيارة أمامك لتتجنب الضغط المفاجيء والشديد على الفرامل.القيادة في المناطق التي تتطلب توقف مستمر مثل الطرق المزدحمة أو التي تكثر بها الإشارات تحتاج إلى استخدام أكثر لدواسات الفرامل ؛ فحاول تجنب أوقات الذروة أو أماكن التوقف المتكرر ، كما أن المناطق ذات الطرق الوعرة تحتاج إلى استخدام الفرامل لتهدئة السرعة بشكل متكرر وهو ما يؤدي بدوره لسرعة تآكل التيل.قوة ضغط قدمك على الدواسات تعني تآكل أسرع للتيل ، لذا حاول أن تعتاد على الضغط السلس الخفيف والثابت عند التوقف أو التهدئة.الوزن الزائد على الإطارات لمسافات طويلة يعني معدل احتكاك أكبر بين التيل والقرص وبالتالي تآكل أسرع للتيل ؛ فحاول التخلص من الأمتعة أو الأغراض الثقيلة التي لا تحتاج إليها.كذلك يؤثر ضغط الهواء داخل الإطارات على عمر تيل الفرامل ؛ فالضغط الزائد داخل الإطار يجعل مساحل السلامة بينه وبين الطريق أقل وبالتالي تحتاج منك مجهود أكبر عند الضغط على دواسة الفرامل لتوقيف السيارة مما يسرع استهلاك التيل ، لذلك راقب ضغط الإطارات بشكل دوري حسب ما توصي به الشركة المصنعة.عادةً ما تصدر الفرامل صوت يشبه الصفير في أوقات الرطوبة والطقس البارد ، لكنه لا يعني تلف التيل ولكن احرص على الكشف الدوري عليها للتأكد من سلامتها.احرص على فحص دورة الفرامل بالكامل بانتظام كل 3 شهور ؛ بدايةً من التيل وزيت الفرامل وفحص قربة الزيت.احذر من تركيب تيل فرامل جديد على أقراص تالفة أو سيئة ؛ حيث يؤثر القرص المتآكل على سرعة التوقف وبالتالي يزيد من سرعة تآكل التيل.احترس من غسل السيارة وهي ساخنة لأن ذلك يساعد على تلف التيل والأقراص.وإذا لفت انتباهك أي من الأعراض التالية على السيارة فأسرع للكشف على تيل الفرامل فقد يحتاج إلى تغيير سريع :إذا سمعت صوت احتكاك عالي عند الضغط على دواسة الفرامل.أو لاحظت اهتزاز السيارة عند الضغط على الفرامل.صوت الصفير الحاد أثناء الضغط على الفرامل قد يعني تآكل التيل.